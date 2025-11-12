Сегодня — день памяти Романа Бондаренко 12.11.2025, 11:10

Роман Бондаренко

Пять лет после убийства героя «Площади Перемен».

12 ноября 2020 года трагически погиб герой «Площади перемен» Роман Бондаренко.

Пять лет азад после избиения лукашистами скончался белорусский герой, который вышел на защиту своего двора, написав «Я выхожу».

Его избили и задержали накануне 11 ноября на Площади Перемен в Минске, а потом забрали в РУВД Центрального района. Оттуда мужчина попал в Больницу скорой помощи с отеком головного мозга и многочисленными травмами, где через несколько часов умер.

Его последними словами вечером 11 ноября были: «Я выхожу». Смерть Романа, которому был 31 год, всколыхнула всю Беларусь.

Власти пытались убедить, что он был пьян, но врачи не обнаружили в его крови алкоголя.

Благодаря слитым записям разговоров и биллингу телефонов стало известно, что среди присутствовавших на Площади Перемен в тот вечер были пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-руководитель Белорусской федерации хоккея, а ныне «сенатор» Дмитрий Басков, а также кикбоксер, тренировавший СОБР, Дмитрий Шакута.

