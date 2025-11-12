Школьника, которого ищут уже пятый день, похитили? 1 12.11.2025, 11:19

Пятый день его ищут тысячи людей, но результатов нет.

В Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего Максима Зеньковича, который утром 8 ноября уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В милиции рассказали, что сейчас отрабатывают несколько версий, в том числе ДТП и похищение ребенка.

Максима ищут поисковые отряды с участием волонтеров, сотрудники МЧС и милиции Минской области. По состоянию на утро 12 ноября отработано 2925 га территории, 69 населенных пунктов и более 10 км реки. В поисках мальчика уже приняли участие более 2 тыс. человек, сообщил начальник Березинского РОВД Вадим Конопацкий.

«Милиция отрабатывает различные версии: ребенок похищен, попал в ДТП, заблудился и не может сообщить о себе. Поиски Максима продолжатся, — отметил Вадим Конопацкий. — На данный момент совместно задействовано 116 единиц техники, 358 человек, множество квадрокоптеров, 8 водолазов, 2 поисковые собаки. Десятки оперативников отрабатывают криминальные версии».

Подростку на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. Парень был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, на капюшоне мех, темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета, на штанине есть принт с изображением лица белого цвета, кроссовки черные с салатовой надписью Air Мах, шапка серая с черной полосой.

