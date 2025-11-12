закрыть
12 ноября 2025, среда, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Школьника, которого ищут уже пятый день, похитили?

1
  • 12.11.2025, 11:19
  • 2,770
Школьника, которого ищут уже пятый день, похитили?

Пятый день его ищут тысячи людей, но результатов нет.

В Березинском районе продолжаются поиски 14-летнего Максима Зеньковича, который утром 8 ноября уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В милиции рассказали, что сейчас отрабатывают несколько версий, в том числе ДТП и похищение ребенка.

Максима ищут поисковые отряды с участием волонтеров, сотрудники МЧС и милиции Минской области. По состоянию на утро 12 ноября отработано 2925 га территории, 69 населенных пунктов и более 10 км реки. В поисках мальчика уже приняли участие более 2 тыс. человек, сообщил начальник Березинского РОВД Вадим Конопацкий.

«Милиция отрабатывает различные версии: ребенок похищен, попал в ДТП, заблудился и не может сообщить о себе. Поиски Максима продолжатся, — отметил Вадим Конопацкий. — На данный момент совместно задействовано 116 единиц техники, 358 человек, множество квадрокоптеров, 8 водолазов, 2 поисковые собаки. Десятки оперативников отрабатывают криминальные версии».

Подростку на вид около 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые. Парень был одет в теплую болоневую куртку темно-зеленого цвета, на капюшоне мех, темный гольф, штаны теплые спортивные темного цвета, на штанине есть принт с изображением лица белого цвета, кроссовки черные с салатовой надписью Air Мах, шапка серая с черной полосой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко