«Я потерял 287 рублей за час»

Белорус рассказал о работе курьером в «Яндекс Доставке».

Артем отработал в «Яндекс Доставке» три полных года. В лучшие дни зарабатывал по 200 рублей в день и бесплатно обедал едой клиента, при этом проходил по 40 километров и «стирал ноги в кровь». Он купил электроскутер, но и «влетел» на 287 рублей. MYFIN поговорил с ним о пиковых зарплатах, подводных камнях доставки, нервных клиентах и лайфхаках в работе.

Заработать 200 рублей в день

В курьеры Артема (имя изменено по просьбе героя. — Прим. ред.) привел друг, который предложил поработать на его аккаунте. Так, конечно, нельзя делать, но парня это не остановило. В первый же день он заработал 40 рублей, это за шесть часов работы. Заработок показался неплохим, поэтому решение о трудоустройстве принял сразу.

— Я устроился в доставку в начале 2022 года. Купил себе ради этого Android, потому что на iPhone тогда не получалось установить приложение, и начал работать.

— В «Яндексе» ты сам устанавливаешь часы работы?

— Да, там есть два слота: плановый и свободный. В свободном ты можешь выйти в любое время на любое количество часов, но коэффициент доставки будет ниже — и зарплата соответственно.

В плановом ты заранее выбираешь день и время, в котором будешь работать и как долго будешь это делать. У тебя есть минимальная ставка 4 рубля в час, даже если заказов нет. Максимально можно работать 14 часов (12 на плановом + 2 на свободном слоте. — прим. ред.), после чего приложение заблокируется на некоторое время.

В работе пешего курьера, в отличие от других, есть несравненный плюс. На маленьких скоростях не нужно переживать, что собьешь случайного прохожего. Поэтому Артем читал на ходу. За 8 недель осилил три книги из цикла «Ведьмак». Обычно парень работал 5 дней в неделю по 6 часов в день. Когда с деньгами было туго, выходил на двенадцатичасовые смены. По его словам, пешим курьером работать тяжелее всего.

— Я вставал в 8 утра и до глухой ночи разносил заказы, буквально сдирал ноги в кровь. В максимально загруженные дни мне удавалось заработать до 200 рублей.

Зарплата у курьеров непредсказуема. Зависит не только от личных усилий, но и от высокого коэффициента, приличного количества заказов, большого расстояния до клиентов и их настроения. Артем рассказывает, что в месяц у него выходило в районе 1300−1 500 рублей.

— Расскажи подробнее, из чего складывается твоя зарплата.

— «Яндекс» платит за километраж и доставленный заказ. Когда я только начинал работать, за каждый километр, пройденный до клиента, получал 1 рубль, при этом обратно до ресторана ты шел бесплатно. Сейчас за километр ты получаешь 50 копеек, но теперь стали оплачивать дорогу до ресторана. За факт доставки заказа получаешь еще 1,5 рубля.

На зарплату также влияет коэффициент (стандартный — 0,1), он умножается на километраж. Зависит от погодных условий, загруженности курьеров и др. У меня он доходил до значения «3», и я получал 3 рубля за километр соответственно.

— Сколько километров ты проходил в день?

— При 12-часовой смене количество шагов достигало 50−60 тысяч (примерно 38−45 км. — Прим. ред.).

Минус 287 рублей в день

Через два месяца работы Артем купил себе электроскутер фирмы Citycoco. Мощности заряда хватало на 4 часа, поэтому он совмещал работу велокурьера с пешим. Потом докупил еще одну батарею и полностью перешел на двухколесную доставку.

— При стандартных коэффициентах за 10 часов работы на скутере я получал около 70 рублей. Расход в месяц составлял около 150 Вт (вместе с оплатой электричества. — Прим. ред.) — это 30 рублей.

— Как часто курьерам платят чаевые?

— Редко. Хотя людей можно понять. У меня максимальные чаевые были 20 рублей. Бывает и больше. Читал в чате курьеров, как одна девушка получила 50 рублей. Это приятный бонус, но непредсказуемый. Было так, что за 12 часов работы я выполнил 25 заказов, мне только три человека оставили чаевые, а в другой раз из 10 заказов пять человек сказали спасибо рублем.

На частоту заказов, которые получает курьер, влияет его рейтинг. Обычно штрафуют снижением рейтинга, а не деньгами. Например, если ты делаешь подряд несколько нарушений: опаздываешь на плановый слот, доставляешь еду в грязном коробе и получаешь негативный отзыв клиента — у тебя снимают 1 звезду из 5. Но бывают и денежные потери.

— У меня была неприятная ситуация. Лопнула шина во время доставки. Я слишком долго с ней провозился и сильно опаздывал. Вызвал такси за свой счет, чтобы еда доехала до клиентки. Но она не вошла в мою ситуацию и просто отменила заказ из-за моего опоздания. «Яндекс» обязал выплатить стоимость доставки — 35 рублей. В итоге я заплатил штраф, потратил 12 рублей на такси и еще 240 рублей — за новое колесо.

— Что происходит с едой, если клиент отменяет заказ?

— Если заказ отменяется по вине/решению клиента — еда остается курьеру. Ему не нужно ничего платить за нее.

Артем поделился, что бесплатные перекусы не сильно радуют — они достаточно редки. А вот с чем приходится сталкиваться чаще — с недовольными клиентами.

— Самый сложный период для курьера — зима, особенно когда гололедица. Я так один раз поскользнулся и повредил заказ. Было бесполезно объяснять человеку, что я это сделал не специально. В итоге он наорал на меня, накатал негативный отзыв. Из-за этого снизили мой рейтинг.

«Мне отвечают, как роботы»

Работу курьера можно рассмотреть и как подработку. Важно отработать 10 часов в неделю и выходить на линию хотя бы через день. Артем рекомендует купить проездной, потому что пешие курьеры работают в области до пяти километров. Иногда выгоднее подъехать пару остановок.

— Мы доставляем не только еду. У меня был один заказ на доставку цветов. В короб он не помещался, поэтому пришлось аккуратно везти в руках на скутере. Когда приехал на место, никого не было. Клиент 10 минут не выходил на связь. Я уже стал думать, кому подарю букет, но в итоге мы нашлись.

— Минуты ожидания не оплачиваются?

— В такси такое есть, у нас, к сожалению, нет.

— А техподдержка помогает решать подобные вопросы?

— Как когда. Иногда помогает, но с ней тяжело общаться. Мне рассказывала знакомая из поддержки, что у них есть уже готовые скрипты ответов. И тут уже зависит от конкретного человека. Один раз мне отправляли один и тот же скрипт на разные вопросы. Такое чувство, что человек даже не погружался в суть моего запроса. В других случаях мне помогали.

Артем поделился, что курьеры могут привезти не тот заказ, если ресторан перепутает пакеты. Поэтому он рекомендует всегда сверяться с чеком. А иногда заказывают так много еды, что она в короб не помещается.

— В этом случае «Яндекс» вызывает курьеру такси за счет компании. Удобно, хотя мне приходилось оставлять свой скутер возле ресторана и терять много времени, пока я возвращался к нему после заказа.

В любом случае работа курьером несет в себе как определенные риски, так и приятные бонусы. Заранее предсказать свою зарплату нельзя, но при удачном коэффициенте можно неплохо заработать.

