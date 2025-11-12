Кадыров обогнал Путина
- Дмитрий Чернышев
- 12.11.2025, 11:46
- 2,214
Кто правит Россией.
«Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
„Ведь только мы и есть Россия!“»
(Аполлон Николаевич Майков, 1855 или 1856)
25 крупнейших и богатейших «правящих династий» России.
Самая крупная династия сформировалась вокруг Рамзана Кадырова. В нее входит 96 человек (вместе с главой Чечни).
На втором месте — Владимир Путин. Его семейный клан состоит из 27 человек, включая самого президента.
В первую пятерку входят сенатор Арсен Каноков (19 человек), глава «Ростеха» и сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов (16 человек) и помощник президента Николай Патрушев (15 человек).
Добавьте к ним несколько других мощнейших кланов, которые действуют не через своих родственников, а с помощью скупки силовиков и политиков — Ротенберги, Гуцериевы, Гурьевы, Шаймиевы, Евтушенковы, Саркисовы и прочие Малофеевы.
Они вступают во временные союзы друг с другом, образуя мощнейшие структуры, очень похожие на мафиозные. Какими они, в принципе, и являются. Самое интересное — какая война за власть, деньги и сферы влияния начнется между ними, когда трон начнет шататься.
Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»