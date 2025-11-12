закрыть
12 ноября 2025, среда, 12:20
Кадыров обогнал Путина

  • Дмитрий Чернышев
  • 12.11.2025, 11:46
  • 2,214
Кадыров обогнал Путина
Дмитрий Чернышев

Кто правит Россией.

«Бездарных несколько семей

Путем богатства и поклонов

Владеют родиной моей.

Стоят превыше всех законов,

Стеной стоят вокруг царя,

Как мопсы жадные и злые,

И простодушно говоря:

„Ведь только мы и есть Россия!“»

(Аполлон Николаевич Майков, 1855 или 1856)

25 крупнейших и богатейших «правящих династий» России.

Самая крупная династия сформировалась вокруг Рамзана Кадырова. В нее входит 96 человек (вместе с главой Чечни).

На втором месте — Владимир Путин. Его семейный клан состоит из 27 человек, включая самого президента.

В первую пятерку входят сенатор Арсен Каноков (19 человек), глава «Ростеха» и сослуживец Путина по КГБ Сергей Чемезов (16 человек) и помощник президента Николай Патрушев (15 человек).

Добавьте к ним несколько других мощнейших кланов, которые действуют не через своих родственников, а с помощью скупки силовиков и политиков — Ротенберги, Гуцериевы, Гурьевы, Шаймиевы, Евтушенковы, Саркисовы и прочие Малофеевы.

Они вступают во временные союзы друг с другом, образуя мощнейшие структуры, очень похожие на мафиозные. Какими они, в принципе, и являются. Самое интересное — какая война за власть, деньги и сферы влияния начнется между ними, когда трон начнет шататься.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

