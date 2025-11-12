Урожай повержен 2 12.11.2025, 11:51

1,754

Но аграрии рано радуются.

Уж как урожай сопротивлялся — каждый год хромал, спотыкался и всячески саботировал установленные ему властью задания. А в этом году не выдержал, и все-таки оправдал ожидания. Сам теперь виноват. Именно урожай 2025-го года Лукашенко предлагает сделать эталоном, по которому будут отныне оценивать результаты всех годов, пишет planbmedia.io.

Урожай повержен

Для страны рискованного земледелия считать за провал всё, что не рекорд, — странная идея. Но Лукашенко сегодня, вручая госнаграды передовикам агропромышленного комплекса, был категоричен.

«Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает. И об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряженного периода, который был в этом году в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, — сказал он. — Год был очень тяжелым. И что? В этом году, несмотря на мою требовательность и придирчивость (такую крестьянскую), я не просто заметил, мы это видим все, что вы сработали гораздо лучше, чем в прежние годы. Гораздо лучше, несмотря на то, что происходило вокруг».

Лукашенко порадовался за результаты «лучшие, чем когда-либо». Хотя и припомнил «недопустимые вещи, крайне негативные», обнаруженные им недавно в Витебской области и на юге Беларуси.

«Показатели этого года должны стать критерием для оценки будущих периодов. Для меня будет важно, что вы достигли показателей уровня этого года. Потому что он был самым высоким по этим показателям, — заявил главный аграрий. — Самое главное, мы ведь не теоретически достигли этих показателей, а на практике. Так почему не сравнивать нам с этим годом? Поэтому вот мы с вами на пике достигли этого уровня и дальше будем сопоставлять, оценивать сами себя и прежде всего сельское хозяйство с уровнем этого года».

На (извилистом) пути к новым рекордам

Лукашенко заявил, что по итогам 2025-го года выручка от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидается в сумме более 9 млрд долларов. Задача на 2026-й год — 9,5 млрд долларов. А по итогам пятилетки — уже 12 млрд долларов. Несмотря на санкции. «Слава богу, мне удалось все-таки вас отвернуть от этих санкций и не плакаться по поводу и без повода, что у нас санкции”, — похвалил Лукашенко себя.

В 2025-м году в Беларуси урожай зерновых, в том числе кукурузы и примкнувшего к ним рапса в бункерном весе будет более 11 млн т. Кроме того, собрано более 5 млн тонн сахарной свеклы, около 900 тыс. т картофеля, около 600 тыс. т овощей.

«Правительство обещает, что будем варить щи и борщи из белорусских недорогих и вкусных «бурака», «цыбулі» и капусты. Всем должно хватить. И хватает давно, только надо распорядиться этим как надо», — заверил Лукашенко. Вспомнил, видимо, картофельную эпопею этого года.

В прошлом году Минсельхозпрод ведь тоже рапортовал про миллион тонн. И весело шутил над теми, кто говорил, что картошки может не хватить. А когда ее все-таки не хватило, долго не хотел признаваться, сколько собрали на самом деле. Признался только весной. Оказалось, что на самом деле вместо миллиона собрали 750 тысяч тонн.

Но до весны еще далеко. До следующих годов, когда придется перепрыгивать планку нынешнего, — тем более. Так что пока полководец наслаждается выигранной битвой.

«Мы выстояли, — заявил Лукашенко. — В этой битве за урожай сражались плечом к плечу: отправляли на поля сводные отряды из соседних регионов, привлекали военнослужащих, сотрудников МЧС, всех неравнодушных людей».

И напомнил, что поручил сажать за штурвал дорогостоящей отечественной техники сотрудников различных организаций и предприятий «в период наиболее активных сельхозработ». Зачем это сотрудникам и как без них будет справляться основное место работы — не уточняется. Впрочем, если за штурвал комбайна усадят кого-то из Администрации главного агрария, может получиться занятно.

