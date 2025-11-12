Тюркская ось 1 Виталий Гинзбург

В Белом Доме произошло знаковое событие.

На прошлой неделе, судя по всему, был выполнен еще один пункт плана СВО. В Белом Доме впервые были приняты президенты пяти государств Центральной Азии, четыре из которых исторически являются тюркскими.

Несмотря на немалое количество нерешенных проблем, ясно одно. Центральноазиатские государства начали прямой диалог с Вашингтоном, а Белый Дом и американский бизнес, отбросив идеологические разногласия в области прав человека, решили начать активное участие в освоении этих территорий.

Естественно, что эти территории, пусть и большие, но все равно, кому-то на них придется поступиться своими интересами.

В любом случае – это знаковое событие.

Россия традиционно рассматривала Центральную Азию в качестве зоны своего влияния. Покойный Г.Павловский в свое время охарактеризовал российский подход к Центральной Азии примерно следующим образом: «Политика России в Центральной Азии продвигается в качестве внешней, не переставая быть внутренней».

Международные партнеры России тоже до некоторых пор это признавали, что создавало для Путина иллюзию рухнувшей империи. Никакого полноценного суверенитета этих государств на практике Россия не признавала. И ОДКБ, и ЕврАзЭС были лишь механизмом закрепления российского влияния с одной стороны и гарантиями для тамошних диктатур, с другой.

Однако в начале 2022 г. в Казахстане Россия смогла помочь диктатуре всего в течение нескольких дней, а затем вынуждена была вывести свои войска по первому звонку из Пекина. Да и азиатские диктатуры поняли свои возможности сотрудничать не только с российским, но и с другими автократами. Причем, альтернативные диктатуры оказались для них предпочтительнее. Как в силу ресурсов, так и в силу несоизмеримо больших технологических возможностей. Не говоря про токсичность путинской диктатуры и вызванные этим неудобства. Собственно об этом два года назад Путину сказал И.Рахмонов, высказав справедливые претензии по поводу хамства и неуважения. Как будто для него было это новостью.

В результате территории этих государств постепенно становятся альтернативной логистической инфраструктурой, ресурсы все в большей степени осваиваются в сотрудничестве с западными государствами или с Китаем.

И, что самое страшное для Путина, государства Центральной Азии и Азербайджан все больше укрепляют военное сотрудничество с Турцией. А Турция в отличие от Китая и США кроме всего рассуждает в логике проекта Большой Туран. Там ведь тоже есть люди, которые могут говорить об одном народе, но уже в рамках пяти государств. Причем, не только говорить, а при необходимости и переходить от слов к делу и сбивать российский самолет в случае непонимания границ его миссии.

Но одно дело – это сбитый самолет-нарушитель после неоднократных предупреждений, а совсем другое – возможность формирования военно-политического союза тюркских государств, который сможет навсегда поставить крест на имперской ностальгии. И на нытье разных сортов русской ваты о Ташкенте – русском городе или про русскую Алма-Ату. Ведь Баку у них в телевизоре неоднократно именно так и характеризовался.

Может ли что-либо противопоставить этому В.Путин? Разумеется. В его распоряжении есть немалый арсенал подлости. Он может исказить имя и отчество Токаева. Может найти вредителей в узбекских помидорах и дынях, тем более, что он уже пытался воевать с Турцией в Великую Томатную Войну. Может даже дестабилизировать какого-нибудь политика. Но не более того.

А что может сделать Р.Эрдоган? Он ведь понимает, что тюркские народы, кроме упомянутых государств живут и внутри России. И с его стороны было бы разумно вспомнить про Татарстан, Башкортостан, Чувашию, Алтай, Хакассию, Тыву, Якутию, карачаевцев, балкарцев, кумыков. Вспомнить также про российский Северный Кавказ, где чеченцы и черкесы также имеют и тесные связи, и глубокие корни в Турции, а также хорошую историческую память и желание обрести свободу от России. Тем более, что даже абстрагируясь от многочисленных преступлений России против этих народов в недалеком прошлом, нельзя не видеть, продолжение этих преступлений сегодня. Ведь в войне России против Украины, в которой Турция безоговорочно и безусловно стоит на стороне жертвы, гибнет огромное количество представителей тюркских народов. А Башкортостан по потерям, как в абсолютных, так в относительных показателях вообще относится к лидерам.

К тому же, даже беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что 12 тюркских и дружественных им народов от Сибири до Азербайджана составляют тюркскую ось – самое слабое место России, через которое ее проще всего переломать.

Разумеется, это не простая ситуация.

Но при ближайшем рассмотрении не столь уж фантастическая.

Да и в субъективном плане не исключено, что, либо сам Р.Эрдоган может додуматься, либо американская или израильская дипломатия могут ему подсказать, что с точки зрения обеспечения мира и стабильности в этом макрорегионе, для реализации его огромных амбиций было бы куда эффективнее сместить внимание с маленькой Газы на огромные пространства и огромные проблемы тюркских народов, чеченцев и черкесов. Тем более что строго юридически, в свое время автономным республикам были предоставлены права союзных.

Народы Чечни, Татарстана, Башкортостана и ряда других республик законно провозгласили свой суверенитет, а Федеральный центр совершил бесчисленное количество нарушений и преступлений.

Начиная с того, что усилиями некоторых, в том числе и ныне живущих бывших федеральных чиновников, был осуществлен подкуп М.Шаймиева, М.Рахимова и ряда других лиц, в результате чего и конституционное и естественное право этих народов были нарушены ради того, чтобы Урал Рахимов стал собственником «Башнефти», а братья Шаймиевы – «Татнефти».

Проект Тюркская Ось предполагает и много других бенефитов. Это путь к независимости, и дорога в Европу нескольких народов. Это изъятие огромных ресурсов из Русского Мира в пользу этих народов. И, в конце концов, это путь к обретению ими субъектности и торжеству европейских ценностей.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

