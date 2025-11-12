В Беларуси хотят в пять раз увеличить налоги на мотоциклы 2 12.11.2025, 12:03

«Палаточники» установят, кто заплатит больше.

В Беларуси в пять раз увеличиваются налоги на мотоциклы, пишет БелТА. Речь идет о повышении налогов для владельцев люксовых мотоциклов.

Так, по словам члена так называемой комиссии по бюджету и финансам «палатки» Натальи Кулешовой, в Беларуси для физлиц меняются ставки по транспортному налогу для люксовых мотоциклов. Корректировка налогового законодательства связана с необходимостью уравнять плательщиков налогов на люксовые авто и мотоциклы.

- В прошлом году мы в десять раз увеличили транспортный налог для люксовых автомобилей, и это изменение нужно, чтобы уравнять плательщиков-физлиц, - заметила спикер.

Кулешова добавила, что в Беларуси дополнительно будет принято постановление Совмина, в которое и войдут люксовые марки мотоциклов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com