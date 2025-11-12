В Беларуси хотят в пять раз увеличить налоги на мотоциклы

В Беларуси хотят в пять раз увеличить налоги на мотоциклы2
- 12.11.2025, 12:03
«Палаточники» установят, кто заплатит больше.
В Беларуси в пять раз увеличиваются налоги на мотоциклы, пишет БелТА. Речь идет о повышении налогов для владельцев люксовых мотоциклов.
Так, по словам члена так называемой комиссии по бюджету и финансам «палатки» Натальи Кулешовой, в Беларуси для физлиц меняются ставки по транспортному налогу для люксовых мотоциклов. Корректировка налогового законодательства связана с необходимостью уравнять плательщиков налогов на люксовые авто и мотоциклы.
- В прошлом году мы в десять раз увеличили транспортный налог для люксовых автомобилей, и это изменение нужно, чтобы уравнять плательщиков-физлиц, - заметила спикер.
Кулешова добавила, что в Беларуси дополнительно будет принято постановление Совмина, в которое и войдут люксовые марки мотоциклов.