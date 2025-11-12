Какой будет зима в Беларуси? 1 12.11.2025, 12:15

Синоптики спорят.

Начало зимы в Беларуси будет определять полярный вихрь в Северном полушарии планеты, пишет Telegram-канал @nadvorie.

Уже к концу ноября 2025 года зима сможет полноправно вступить в свои права.

По данным Severe Weather Europe, нарушение циркуляции полярного вихря, пик которого придется на 26 ноября, позволит арктическому холодному воздуху из полярных областей проникать в умеренные широты.

Поскольку наш регион (Беларусь и страны Балтии) входит в зону повышенного риска, именно Восточная Европа может понести «наибольший урон» из-за капризов погоды.

«Итак, в начале зимы Беларусь и страны Балтии могут получить серьезные морозы и снег: существует вероятность вторжения холода и образования глубокого снежного покрова, а при слабом вихре и блокировке антициклоном на севере холод может закрепиться надолго», – пояснили синоптики.

С другой стороны, не все специалисты по погоде поддерживают подобные прогнозы. Например, «народный синоптик» Дмитрий Рябов в эфире программы «Лицом к лицу» на телеканале ОНТ высказал сомнения в том, что предстоящая белорусская зима будет аномальной, пишет tochka.by.

«Зима в этом году у нас в стране будет холоднее прошлогодней. И неудивительно – в прошлом году у нас в большинстве своем была температура «около нуля». Многие пишут, что предстоящая зима будет самой холодной за последние 20–30 лет, аномально холодной. Но я с этим не согласен», – заявил синоптик.

Уже совсем скоро будут точные прогнозы. Хотя белорусы наверняка не расстроятся, если зима-2025/26 будет снежной – очень уж не хватало этого самого снега год назад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com