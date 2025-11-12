закрыть
12 ноября 2025, среда, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет зима в Беларуси?

1
  • 12.11.2025, 12:15
Какой будет зима в Беларуси?

Синоптики спорят.

Начало зимы в Беларуси будет определять полярный вихрь в Северном полушарии планеты, пишет Telegram-канал @nadvorie.

Уже к концу ноября 2025 года зима сможет полноправно вступить в свои права.

По данным Severe Weather Europe, нарушение циркуляции полярного вихря, пик которого придется на 26 ноября, позволит арктическому холодному воздуху из полярных областей проникать в умеренные широты.

Поскольку наш регион (Беларусь и страны Балтии) входит в зону повышенного риска, именно Восточная Европа может понести «наибольший урон» из-за капризов погоды.

«Итак, в начале зимы Беларусь и страны Балтии могут получить серьезные морозы и снег: существует вероятность вторжения холода и образования глубокого снежного покрова, а при слабом вихре и блокировке антициклоном на севере холод может закрепиться надолго», – пояснили синоптики.

С другой стороны, не все специалисты по погоде поддерживают подобные прогнозы. Например, «народный синоптик» Дмитрий Рябов в эфире программы «Лицом к лицу» на телеканале ОНТ высказал сомнения в том, что предстоящая белорусская зима будет аномальной, пишет tochka.by.

«Зима в этом году у нас в стране будет холоднее прошлогодней. И неудивительно – в прошлом году у нас в большинстве своем была температура «около нуля». Многие пишут, что предстоящая зима будет самой холодной за последние 20–30 лет, аномально холодной. Но я с этим не согласен», – заявил синоптик.

Уже совсем скоро будут точные прогнозы. Хотя белорусы наверняка не расстроятся, если зима-2025/26 будет снежной – очень уж не хватало этого самого снега год назад.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко