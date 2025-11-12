Житель Брестчины купил дом, а в печке нашел два «сюрприза»
- 12.11.2025, 12:32
- 1,804
Фотофакт.
Житель Каменецкого района недавно приобрел дом, занимался ремонтом. Когда разбирал старую печь, внутри обнаружил пистолет, 82 патрона и составную часть оружия. Сообщил в милицию, оттуда все отправили на экспертизу.
Выяснилось, что в печи находились пистолет Борхардт-Люгер (Parabellum, mod. 1908) и самодельный обрез «винтовки образца 1891 года» (видимо, винтовки Мосина). Из найденных патронов 67 оказались пригодны для стрельбы. Исправен и обрез, а вот пистолет стрелять не может из-за коррозии.
По данному факту проводится проверка.