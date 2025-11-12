Житель Брестчины купил дом, а в печке нашел два «сюрприза» 12.11.2025, 12:32

1,804

иллюстративное фото

Фотофакт.

Житель Каменецкого района недавно приобрел дом, занимался ремонтом. Когда разбирал старую печь, внутри обнаружил пистолет, 82 патрона и составную часть оружия. Сообщил в милицию, оттуда все отправили на экспертизу.

Выяснилось, что в печи находились пистолет Борхардт-Люгер (Parabellum, mod. 1908) и самодельный обрез «винтовки образца 1891 года» (видимо, винтовки Мосина). Из найденных патронов 67 оказались пригодны для стрельбы. Исправен и обрез, а вот пистолет стрелять не может из-за коррозии.

По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com