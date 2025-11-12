Топ-банкир предупредил Кремль 12.11.2025, 12:36

Глава Сбербанка был с Путиным необычайно откровенным.

Глава Сбербанка России Герман Греф сделал необычайно откровенное заявление о состоянии российской экономики во время встречи с Путиным. По данным аналитиков, выступление Грефа стало редким случаем, когда высокопоставленный российский чиновник публично признал наличие серьезных экономических проблем в стране, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Греф отметил, что Сбербанк демонстрирует лишь «очень скромный» рост, несмотря на масштабные государственные меры поддержки. По его словам, ситуация осложняется «трудными макроэкономическими условиями», включая сокращение портфеля потребительских кредитов и замедление роста доходов населения. Он также признал, что прогноз экономического роста на 2025 год оказался хуже, чем ожидалось, что указывает на сохраняющееся давление на финансовый сектор и бизнес.

Институт изучения войны (ISW) подчеркнул, что подобные комментарии идут вразрез с официальной линией Кремля, который старается представить российскую экономику как устойчивую и адаптировавшуюся к западным санкциям. Российские власти в последние месяцы активно продвигают позитивный экономический нарратив, утверждая, что страна успешно справляется с внешним давлением.

Тем не менее аналитики отмечают признаки перегрева экономики, рост инфляции и дефицит рабочей силы, что усиливает нагрузку на финансовые институты.

