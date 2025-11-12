Европейские акции побили рекорд роста
- 12.11.2025, 12:34
В надежде на окончание шатдауна США и на фоне позитивных отчетов.
Европейские акции коснулись в среду рекордного максимума благодаря спаду напряжения из-за самой длительной в истории остановки работы федеральных учреждений США, которая, похоже, близится к концу. Инвесторы также приветствовали гигантский инвестиционный план британской SSE, пишет The Moscow Times.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11:37 (по Минску) вырос на 0,5%.
Подъем возглавили акции SSE PLC, Alcon AG и Brenntag SE, подорожавшие на 11,37%, 6,45% и 5,44% соответственно.
Немецкий индекс DAX подскочил на 1,0%, британский индекс FTSE 100 укрепился на 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,8%.