закрыть
12 ноября 2025, среда, 12:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Два лауреата «Оскара» подписали контракты с ИИ-компанией

  • 12.11.2025, 12:41
Два лауреата «Оскара» подписали контракты с ИИ-компанией
Мэттью Макконахи и Майкл Кейн

Теперь голоса Мэттью Макконахи и Майкла Кейна можно использовать для озвучки медиа контента.

Оскароносные актеры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн подписали контракт с нью-йоркской компанией ElevenLabs, специализирующейся на создании голосов с помощью искусственного интеллекта. Теперь компания может создавать официальные AI-версии их голосов, пишет The Guardian.

Макконахи, который также инвестировал в ElevenLabs и сотрудничает с ней с 2022 года, позволит использовать свой голос для перевода его новостной рассылки «Lyrics of Livin’» на испанский язык. Актер заявил, что удивлен технологиями компании.

В рамках нового проекта Iconic Voices Marketplace ElevenLabs предлагает брендам лицензированные голоса знаменитостей для создания AI-контента. Голос Кейна теперь также доступен на платформе.

«Я всегда рассказывал истории о смелости, остроумии и человеческом духе, — сказал Кейн. — С ElevenLabs мы можем сохранять и делиться голосами, не заменяя человечность, а усиливая ее».

Помимо них, в маркетплейсе представлены голоса ушедших легенд Голливуда — Джона Уэйна, Джуди Гарленд, Рока Хадсона — и живых артистов, таких как Лайза Миннелли и Арт Гарфанкел. В числе доступных также исторические фигуры: Амелия Эрхарт, Дж. Роберт Оппенгеймер, Майя Энджелоу и Алан Тьюринг.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин