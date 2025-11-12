Два лауреата «Оскара» подписали контракты с ИИ-компанией 12.11.2025, 12:41

Мэттью Макконахи и Майкл Кейн

Теперь голоса Мэттью Макконахи и Майкла Кейна можно использовать для озвучки медиа контента.

Оскароносные актеры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн подписали контракт с нью-йоркской компанией ElevenLabs, специализирующейся на создании голосов с помощью искусственного интеллекта. Теперь компания может создавать официальные AI-версии их голосов, пишет The Guardian.

Макконахи, который также инвестировал в ElevenLabs и сотрудничает с ней с 2022 года, позволит использовать свой голос для перевода его новостной рассылки «Lyrics of Livin’» на испанский язык. Актер заявил, что удивлен технологиями компании.

В рамках нового проекта Iconic Voices Marketplace ElevenLabs предлагает брендам лицензированные голоса знаменитостей для создания AI-контента. Голос Кейна теперь также доступен на платформе.

«Я всегда рассказывал истории о смелости, остроумии и человеческом духе, — сказал Кейн. — С ElevenLabs мы можем сохранять и делиться голосами, не заменяя человечность, а усиливая ее».

Помимо них, в маркетплейсе представлены голоса ушедших легенд Голливуда — Джона Уэйна, Джуди Гарленд, Рока Хадсона — и живых артистов, таких как Лайза Миннелли и Арт Гарфанкел. В числе доступных также исторические фигуры: Амелия Эрхарт, Дж. Роберт Оппенгеймер, Майя Энджелоу и Алан Тьюринг.

