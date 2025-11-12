закрыть
Советник премьера Литвы: Лукашенко отказался открывать эвакуационные коридоры для литовских фур

5
  • 12.11.2025, 12:57
  • 3,276
Советник премьера Литвы: Лукашенко отказался открывать эвакуационные коридоры для литовских фур

Собственность литовских компаний по-прежнему находится в заложниках у режима.

Из Беларуси 12 ноября пришел отрицательный ответ на запрос об открытии эвакуационных коридоров на границе, сообщил советник премьер-министра Литвы Игнас Альгирдас Добровольскас. По его словам, фуры литовских компаний по-прежнему находятся в заложниках и не могут вернуться в страну, передает Delfi.

«Сегодня получен ответ белорусских пограничников на литовское письмо. Согласие на открытие эвакуационного коридора для литовских и европейских перевозчиков не получено, наши компании по-прежнему находятся в заложниках», — заявил Добровольскас.

«Литва неоднократно отмечала, что наши границы открыты для наших и европейских перевозчиков, и только Беларусь, которая не может справиться с контрабандными воздушными шарами, представляющими опасность для нашей гражданской авиации, создает эскалацию и усугубляет препятствия для выезда», — продолжил он.

Советник литовского премьер-министра отметил, что белорусский документ будет рассмотрен. По его словам, на данном этапе решения должны приниматься в первую очередь соседним государством.

«В любом случае белорусский документ будет рассмотрен, но прежде всего, как мы постоянно подчеркиваем, Беларусь должна прекратить гибридную атаку против авиации и безопасности наших граждан», — заявил Добровольскас.

По его словам, в Вильнюсе заботятся о безопасности литовских и европейских компаний, но «решения должны быть приняты в первую очередь белорусской стороной».

