12 ноября 2025, среда, 13:52
Китайцы теснят МАЗ

2
  • 12.11.2025, 13:10
  • 1,670
Новая статистика с российского рынка.

В октябре 2025 года на российском рынке продано 335 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 42,7% меньше, чем за тот же месяц 2024-го (585), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ), заметил «Позiрк».

Продукция МАЗа в прошлом месяце заняла 6-е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты (в январе, феврале и марте было 6-е, в апреле предприятие делило 5–6-е, мае — 4-е, июне, июле и августе — 7-е, сентябре — 5-е). Доля на рынке составила 5,2% (в сентябре — 5%).

Лидерами продаж в отчетном месяце стали КамАЗ — 1.675 (-34,1% к октябрю 2024-го), SITRAK — 1.182 (-39,7%), FAW — 574 (-48,2%).

За десять месяцев 2025 года белорусское предприятие реализовало на рынке РФ 2.595 грузовиков (4.680; -44,6%, падение в 1,8 раза).

За 2024 год МАЗ сбыл в РФ 5.719 единиц данной техники (за 2023-й — 6.406; -10,7%).

Пятерка лидеров продаж по итогам 2024-го: КамАЗ (23.121; -26,5% к уровню продаж 2023-го), SITRAK (19.376; -19,2%), Shacman (15.545; -25,6%), FAW (11.680; -26,3%), Dongfeng (9.990; рост в 2,1 раза).

