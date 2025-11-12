Франция готова производить новое оружие в Украине
- 12.11.2025, 13:16
Министерство обороны раскрыло детали.
Украина и Франция обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонной промышленности. Среди прочего стороны рассмотрели возможности финансирования через европейские механизмы.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с атташе Франции по вопросам вооружения полковником Фредериком Балем и Тома Моро, главой Представительства Группы французских предприятий оборонной и безопасности отраслей наземного и аэроназемного сектора (GICAT) в Украине.
Во время встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.
«Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны», - подчеркнул Боев.
Отдельно стороны рассмотрели возможности финансирования совместных проектов, в частности с привлечением ресурсов европейских механизмов.
Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:
производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;
ремонт техники;
тестирование инновационных решений;
поставку компонентов;
разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.
Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.
Боев в свою очередь поблагодарил Францию за системную поддержку и партнерство, которое способствует укреплению обороноспособности Украины.