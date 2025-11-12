закрыть
12 ноября 2025, среда, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция готова производить новое оружие в Украине

  • 12.11.2025, 13:16
Франция готова производить новое оружие в Украине

Министерство обороны раскрыло детали.

Украина и Франция обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонной промышленности. Среди прочего стороны рассмотрели возможности финансирования через европейские механизмы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с атташе Франции по вопросам вооружения полковником Фредериком Балем и Тома Моро, главой Представительства Группы французских предприятий оборонной и безопасности отраслей наземного и аэроназемного сектора (GICAT) в Украине.

Во время встречи стороны обсудили развитие совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Решение в сфере перехватчиков для Украины является приоритетом. Продолжаем расширять сотрудничество с партнерами для обеспечения наших воинов эффективными средствами противовоздушной обороны», - подчеркнул Боев.

Отдельно стороны рассмотрели возможности финансирования совместных проектов, в частности с привлечением ресурсов европейских механизмов.

Обсудили также взаимодействие между украинскими и французскими предприятиями оборонной промышленности:

производство систем ПВО и ПРО, ракет к ним;

ремонт техники;

тестирование инновационных решений;

поставку компонентов;

разработку новых образцов вооружения с учетом опыта современной войны.

Французская сторона подтвердила готовность к реализации новых совместных производственных проектов в Украине.

Боев в свою очередь поблагодарил Францию за системную поддержку и партнерство, которое способствует укреплению обороноспособности Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин