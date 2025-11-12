Чиновники захотят отомстить Лукашенко? 12.11.2025, 13:21

Почему невозможна операция «преемник».

Лукашенко не может передать власть преемнику, который гарантировал бы ему дальнейшее безопасное существование, пишет для «Позiрка» белорусский политолог Валерий Карбалевич:

— Прежде всего, он никому не верит, ибо судит о других по себе. Белорусский правитель много раз нарушал свои обещания, когда это было ему выгодно.

За долгие годы правления Лукашенко столько накуролесил, что есть очень много обиженных, желающих привлечь его к уголовной ответственности. Причем не только в среде оппозиции.

Пострадало много высоких чиновников, представителей директората, бизнесменов. Там, в элитной среде, тоже накоплено немало зерен ненависти. Люди ни за что так не мстят, как за собственное унижение.

Долгое нахождение у власти привело Лукашенко к пониманию, что в политике любые гарантии и договоренности являются относительными и условными, пишет Карбалевич:

— Их соблюдение зависит не столько от точности и степени юридического закрепления, сколько от соотношения политических сил.

Диктатор Аугусто Пиночет в Чили накануне отставки создал, казалось бы, многоэтажную, многоярусную систему гарантий собственной неприкосновенности. Тем не менее это не спасло его от судебного преследования.

История последних десятилетий дает много примеров, когда бывшие диктаторы попадали под суд.

Кроме того, официально объявленный преемник — это угроза действующему властителю, центр консолидации всех недовольных в элите.

При его появлении правящая номенклатура начнет постепенно ориентироваться на будущего властителя. А прежний превратится в «хромую утку».

