Белорусский футболист забил три мяча в матче чемпионата Молдовы
- 12.11.2025, 13:39
Денис Козловский стал лучшим футболистом тура
Нападающий кишиневского «Зимбру» Денис Козловский назван лучшим футболистом 19-го тура чемпионата Молдовы. Портал Sofascore выставил белорусу оценку 9,8. В матче с «Бэлци» 32-летний белорус оформил хет-трик.
Аналогичного признания наш соотечественник удостоился и неделей ранее. Тогда ему удалось забить два мяча в ворота «Спартания». С 14 голами Козловский возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.