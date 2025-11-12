Белорусский футболист забил три мяча в матче чемпионата Молдовы 12.11.2025, 13:39

Денис Козловский

Денис Козловский стал лучшим футболистом тура

Нападающий кишиневского «Зимбру» Денис Козловский назван лучшим футболистом 19-го тура чемпионата Молдовы. Портал Sofascore выставил белорусу оценку 9,8. В матче с «Бэлци» 32-летний белорус оформил хет-трик.

Аналогичного признания наш соотечественник удостоился и неделей ранее. Тогда ему удалось забить два мяча в ворота «Спартания». С 14 голами Козловский возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата.

