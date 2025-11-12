Туман стал ловушкой россиян, пытавшихся войти в Константиновку 12.11.2025, 13:30

Бойцы ВСУ нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ отразили попытку российских войск прорваться в Константиновку Донецкой области и на ее окраину.

Об этом сообщила бригада в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Российские войска попытались воспользоваться густым туманом, чтобы незаметно атаковать позиции украинских защитников. Они стянули значительные силы личного состава, рассчитывая на фактор внезапности.

«Наши разведчики вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо. Туман стал ловушкой для самих россиян - они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно», - отметили в подразделении.

Украинские военные нанесли противнику существенные потери в живой силе и технике. Часть российских групп отступила, остальные остались на поле боя.

