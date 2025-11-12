Фантастический угон

Фантастический угон1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 12.11.2025, 13:49
Чемпион здесь, конечно же, «дрожащий Штирлиц».
Спецслужбы нашей страны в который раз поражают фантастическими историями. Чемпион здесь, конечно, «дрожащий Штирлиц» - Нарышкин. Но и ФСБ тоже, как видно, не желает отставать.
Сегодня объявлено, что «ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО».
Проверить это мы не можем, а верить на слово не привыкли. Но странность сообщения бросается в глаза. Какая «провокация», когда речь идет о ценнейшем супероружии «Кинжал»? Наверное, НАТОвцы его жаждут получить и разобрать. То же касается истребителя, которому аналогов нет – МиГ-31. Нет, что-то не так. «Что-то там у них не сложилось», - говорил Штирлиц.
Дальше пошла какая-то совсем «развесистая клюква». Анонимный (а как иначе?) сотрудник спецслужбы сообщил:
«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat подконтрольную CIS Великобритании»
Опять эти британцы. Почему же не ЦРУ? Отстают американские коллеги, потеряли хватку, которая была когда-то (в сериале «ТАСС уполномочен заявить»). Где же вы, Джон Глэбб?
В общем, сюжет для «патриотического кино», которого практически нет. Но, все же, масштаб не тот – надо бы, чтобы враждебные разведки пытались похитить уже позабытый «Орешник», угнать ракету «Буревестник», торпеду «Посейдон» или космический корабль «Союз».
