Андрей Новик: Об этом событии в Беларуси молчат 12.11.2025, 13:52

Чем уникален спектакль «Bieżeńcy 1915», который покажет BY TEATR.

В Варшаве состоится премьера спектакля «Bieżeńcy 1915», рассказывающего о трагической и почти забытой странице в истории белорусов — массовом переселении во время Первой мировой войны. Постановку создали артисты BY TEATR.

Как создавался спектакль «Bieżeńcy 1915» и какую идею он несет зрителю? Об этом сайт Charter97.org поговорил с режиссером и актером постановки Андреем Новиком.

— Спектакль «Bieżeńcy 1915» основан на книге польской писательницы Анеты Примака-Онишк «Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy». Эта книга отражает всю картину забытой — как в Польше, так и, тем более, в Беларуси — истории.

Книга вышла десять лет назад, в 2015-м, на столетие переселения. Во время Первой мировой войны целые деревни — в основном этническое белорусское население, православные — уходили вглубь России. Это было, конечно, частью политики царских войск — оставить «выжженную землю» для немцев, без трудовых ресурсов, без людей, которых можно было бы призвать в армию.

Это одно из самых массовых переселений мирного населения XX века в Восточной Европе: около 3,5 миллионов человек было изгнано, из них почти миллион составляли белорусы.

— Почему вы выбрали именно эту тему? Ведь история переселения белорусов на дальние рубежи Российской империи почти неизвестна широкой публике.

— Эта тема очень сильно перекликается с сегодняшним днем, с тем, что происходит на просторах Европы сегодня — начиная с 2020 года, затем 2022-м, когда началась война, и до сегодняшнего дня. Хотя в истории прямые параллели не всегда уместны, но тема спектакля абсолютно переплетается с днем нынешним.

И, конечно, эти темы нас самих взволновали, ведь это и наши истории. Нам хотелось поработать через призму зеркала — показать европейскому зрителю, как сто лет назад беженцы шли с Запада на Восток, а сегодня идут с Востока на Запад.

— Сотни тысяч белорусов сегодня тоже вынуждены жить в изгнании. Чем история, показанная в спектакле, перекликается с судьбой нынешней белорусской эмиграции?

— Все участники, вся творческая команда спектакля «Bieżeńcy 1915», в той или иной степени — беженцы или потомки беженцев. Польская актриса, играющая одну из ролей, — потомок тех самых людей, о которых рассказывает спектакль. Драматург — потомок репатриантов с территории Беларуси. Поэтому наша команда заряжена идеей донести эту историю до широкой публики.

И, как показывает практика, во всех городах, где мы выступали, спектакль вызывал очень сильный отклик у зрителей — как у тех, кто знаком с историей изгнания, так и у тех, кто слышит об этом впервые.

