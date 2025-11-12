закрыть
12 ноября 2025, среда, 14:22
СБУ сорвала серию терактов в Киеве

  • 12.11.2025, 13:58
Российская ФСБ готовила взрывы в метро и ТРЦ.

Служба безопасности Украины предотвратила масштабную попытку российских спецслужб осуществить серию терактов в столице.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, ФСБ готовила взрывы в киевском метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства известных украинцев.

Как установили контрразведчики, организатором преступлений был житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал работать на ФСБ. Он вербовал «единомышленников» среди своих знакомых, в частности граждан Украины, которые не подлежали мобилизации.

Один из завербованных агентов через третьи страны прибыл в Киев. Там он должен был найти схрон с оружием, пистолетом «Макарова», и выполнить заказное убийство известной медийной личности.

Кроме того, агент получил задание подготовить теракты в нескольких столичных ТРЦ и на одной из станций метро. Для этого он получил инструкции по созданию самодельных взрывных устройств, оснащенных мобильными телефонами для дистанционного подрыва в час пик.

Цель диверсии - посеять панику среди киевлян и дестабилизировать ситуацию в столице.

Благодаря оперативным действиям СБУ агента удалось разоблачить еще до того, как он реализовал преступный план. Следователи задокументировали все его контакты с куратором из Крыма.

Резиденту ФСБ уже сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена (ч. 2 ст. 111),

террористический акт (ч. 2 ст. 258),

незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263).

Поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности. Следствие также устанавливает других участников агентурной сети ФСБ.

