В России придумали «ликвидацию» духовника Путина 12.11.2025, 14:12

С целью «сорвать переговоры РФ и США».

Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова) было попыткой Киева «сорвать переговоры между Россией и США» о завершении войны в Украине, заявили в Центре общественных связей ФСБ. Служба сообщила о проведенных 11 ноября обысках и допросах в Москве, Псковской области и Крыму по уголовному делу, возбужденному в феврале 2025 года, сообщает The Moscow Times.

Согласно версии ФСБ, помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович должны были убить архиерея «по указанию украинских спецслужб», установив самодельное взрывное устройство на территории Сретенского монастыря в Москве.

«При этом киевский режим рассчитывал на то, что в случае успешной реализации теракта… российская сторона будет вынуждена отказаться от мирных переговоров», — отметили в ФСБ. Причинно-следственную связь служба не раскрыла.

Однако, по данным СМИ, Тихон является духовником президента России Владимира Путина. Сам митрополит говорил, что «консультирует» главу государства. Комментируя информацию ФСБ, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждала с США покушение на Тихона в указанном службой контексте.

