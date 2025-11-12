Евро и доллар пошли вверх 12.11.2025, 14:16

Что происходит в обменниках.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 12 ноября, евро укрепился сильнее других валют, достигнув наивысшего уровня за последние 12 дней. Доллар США немного подешевел, а российский рубль и юань показали разнонаправленную динамику.

По итогам торгов курсы установились на следующих отметках:

доллар США — 2,9803 белорусского рубля (−0,01%);

евро — 3,4495 рубля (+0,51%);

100 российских рублей — 3,6671 рубля (+0,02%);

10 китайских юаней — 4,1827 рубля (−0,09%).

