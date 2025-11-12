закрыть
12 ноября 2025, среда, 15:23
Раньше в России хотя бы «потемкинские деревни» умели строить

6
  • Владимир Пастухов
  • 12.11.2025, 14:20
  • 2,046
Раньше в России хотя бы «потемкинские деревни» умели строить
иллюстративное фото

О российском роботе-гуманоиде.

Не избежал просмотра вирусного видео с презентации русского робота-гуманоида.

Зацепило меня совсем другое, не то, о чем все пишут и говорят: ну, упал и упал, – дело житейское, когда в России быстро роботов запрягали?

А вот то, что помощники, которые выскочили на сцену, чтобы натянуть импровизированный занавес, запутались в простыне и никак не могли прикрыть бездыханное «робототело», впечатляет.

Раньше в России хотя бы «потемкинские деревни» умели строить.

Владимир Пастухов, Telegram

