- Владимир Пастухов
- 12.11.2025, 14:20
О российском роботе-гуманоиде.
Не избежал просмотра вирусного видео с презентации русского робота-гуманоида.
Зацепило меня совсем другое, не то, о чем все пишут и говорят: ну, упал и упал, – дело житейское, когда в России быстро роботов запрягали?
А вот то, что помощники, которые выскочили на сцену, чтобы натянуть импровизированный занавес, запутались в простыне и никак не могли прикрыть бездыханное «робототело», впечатляет.
Раньше в России хотя бы «потемкинские деревни» умели строить.
Владимир Пастухов, Telegram