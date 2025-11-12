В Беларуси появилось изменение по переводу денег 12.11.2025, 14:28

В ЕРИП рассказали подробности, как работает новшество.

ЕРИП с 1 октября ввел изменение по возврату ошибочных или отмененных платежей — сделать это стало проще. В организации рассказали Myfin подробности, как работает новшество.

Напомним, с 1 октября появилась возможность онлайн-возврата через ЕРИП двумя способами. Первый — на тот же счет, с которого была произведена оплата, по номеру операции в ЕРИП. Еще один — на другой счет плательщика, если человек его сообщит.

Ранее ошибочные или отмененные платежи возвращали не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимало дополнительное время, причем порой нужно было предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги пришли обратно.

«Теперь каждый банк, принимающий платежи через ЕРИП, обеспечивает автоматический возврат средств на счет, с которого была совершена оплата, либо на счет, указанный клиентом», — пояснила исполнительный директор ЕРИП Наталия Василевская. Она также рассказала про нюансы, как работает новшество.

Клиент совершил оплату за два товара в одном чеке. Можно ли вернуть деньги на счет только лишь за один товар?

Наталия Василевская пояснила, что система ЕРИП поддерживает не только полный, но и частичный возврат средств, что особенно удобно в ситуациях, когда клиент оплачивает несколько товаров или услуг, но впоследствии решает отказаться от части из них.

Если покупатель оплатил два товара, а решил оставить только один, продавец может инициировать возврат средств за второй. Более того, в рамках одного платежа возможно проведение нескольких возвратов, например, если клиент поэтапно отказывается от разных позиций. При этом система строго контролирует, чтобы общая сумма возвратов не превышала сумму первоначального платежа, что обеспечивает прозрачность и безопасность операций как для клиента, так и для продавца.

А может ли клиент вернуть денежные средства на другой счет?

Это возможно, к примеру, в ситуации, когда платеж совершен наличными через ЕРИП (в кассе банка, почтовом отделении или через устройство самообслуживания), а клиенту удобно, чтобы вернули оплату безналичным способом. Так как платеж совершен наличными, то идентифицировать счет клиента автоматически невозможно. Поэтому возврат средств возможен только по реквизитам, указанным самим плательщиком. Важно: это не полные банковские реквизиты, а лишь номер лицевого счета для пополнения счета в ЕРИП.

Как быть, если карта, с которой была оплата, уже недействительна?

Если карта, с которой была совершена оплата, стала недействительной, например срок ее действия истек или счет был закрыт, клиент все равно может получить возврат денежных средств. Для этого достаточно предоставить продавцу актуальный номер лицевого счета для пополнения счета в ЕРИП, на который он хочет получить деньги. Такой механизм аналогичен ситуации, когда платеж был совершен наличными через ЕРИП, и возврат осуществляется безналичным способом по тем реквизитам, которые он сам укажет. Это решение делает процесс возврата более гибким. Плательщик сам выбирает, куда ему удобнее получить средства, будь то новая карта или счет в другом банке.

Есть ли какие-то ограничения для таких возвратов? Все ли платежи можно вернуть через ЕРИП?

Возможность автоматического возврата не распространяется на платежи в бюджет: налоги, пошлины, штрафы и прочие обязательные сборы. Возвраты по этим операциям регламентируются специальными нормами и не подлежат автоматической обработке новым сервисом, резюмировала Наталия Василевская.

