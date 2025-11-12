Лукашенко клянчит у России деньги

Лукашенко клянчит у России деньги2
- 12.11.2025, 14:37
- 2,424
Есть проблемы с выплатами по долгам.
Минск рассчитывает на финансовую помощь Кремля, чтобы платить в следующем году по своим долгам, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Об этом на расширенном заседании комиссии так называемой палаты представителей заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.
По его словам, объем госдолга, который надо погасить в будущем году, равен 17,7 млрд рублей.
«Для погашения потребуется привлекать дополнительные ресурсы, которые мы планируем привлечь со стороны финансовой помощи Российской Федерации в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями», - также сказал министр.
Селиверстов добавил, что власти будут работать и над рефинансированием части госдолга. Минфин продолжит заимствовать деньги на внутреннем рынке через облигации. Планируется разместить их примерно на 560 млн рублей.
Также на обслуживание долга потребуется еще 6 млрд рублей. Оно будет производится за счет доходов бюджета.
Напомним, законопроект о республиканском бюджете на будущий год был внесен в Палату представителей 31 октября.
Расходы планируются в сумме более 58,7 млрд рублей, доходы – примерно 54,4 млрд рублей. То есть заложен дефицит чуть приблизительно в 4,3 млрд рублей. Для сравнения: на этот год планировали почти 4,5 млрд рублей.