12 ноября 2025, среда, 15:24
Звезда сериала «Уэнздей» хочет пригласить Дэнни Де Вито в новый сезон

  • 12.11.2025, 14:50
Звезда сериала «Уэнздей» хочет пригласить Дэнни Де Вито в новый сезон
Дэнни Де Вито

Создатели сериала уже приглашали суперзвезд к участию в съемках.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс, исполняющая роль Мортиши Аддамс в популярном сериале Netflix «Уэнздей», рассказала, что хотела бы увидеть легенду Голливуда Дэнни Де Вито в третьем сезоне сериала, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я не понимаю, почему Дэнни до сих пор не снялся с нами,» — сказала Зета-Джонс на мероприятии Netflix FYC в Голливуде. «Мы с ним праздновали день рождения в сентябре, и я подумала, что можно сделать его кузеном Иттом? Это было бы круто!» — пошутила актриса, добавив: «Он меня за это убьет. Скажет: «Спасибо, Кэтрин, что предложила мне роль с волосами по всему лицу».

Зета-Джонс также вспомнила, как узнала о приглашении американской певицы Леди Гаги во второй сезон. «Это был строгий секрет. Я не сказала ни Майклу, ни детям. Когда новость вышла, они были в шоке, что я ничего не рассказала», — призналась актриса.

Она добавила, что восхищается певицей: «Я чувствовала себя 17-летней фанаткой. Леди Гага — артистка своего поколения, невероятный талант. Я бы с радостью поработала с ней снова».

