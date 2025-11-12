Между Китаем и Монголией искрит
- 12.11.2025, 14:54
КНР ограничивает образование на монгольском языке и усиливает культурный контроль.
Отношения Китая с соседней Монголией остаются сложными и противоречивыми, особенно на фоне роста напряженности вокруг этнических монголов в Китае. В самой Монголии продолжается политический кризис. Верховный суд страны признал некорректным голосование парламента против премьер-министра, что усилило конфликт между парламентом и президентом, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Однако этнические монголы, проживающие в Китае, сталкиваются с другими проблемами. Сегодня их насчитывается около 6,3 млн человек, преимущественно во Внутренней Монголии, что почти вдвое превышает население независимой Монголии. Исторически это связано с миграциями и демографическими изменениями еще со времен династии Цин. В XIX веке заселение региона китайскими ханьцами подорвало традиционные пастушеские права монголов и спровоцировало десятилетия конфликтов.
После падения Цин в 1911 году Внешняя Монголия стала независимой, а внутренняя осталась под контролем Китая. В XX веке влияние СССР помогло сохранить независимость Внешней Монголии, тогда как Внутренняя Монголия оставалась под контролем Пекина.
Сегодня этнические и политические отношения между странами остаются сложными. Китайские националисты иногда выказывают реваншистские настроения, а в Монголии распространен анти-китайский настрой. Внутри Китая монголы исторически считались «меньшинством», однако политика лидера КНР Си Цзиньпина изменила это положение. В последние годы Китай ограничил образование на монгольском языке и усилил культурный контроль, что вызвало массовые протесты в 2020 году и репрессии против монгольских институтов, СМИ и религиозных организаций.
Монголия, наблюдая за этими событиями, старается поддерживать баланс в отношениях с Китаем и Россией, в том числе с помощью США. Однако растущие репрессии и ограничения могут усилить антикитайские настроения среди монголов и повлиять на политическую ситуацию в регионе.