В Лейбористской партии Британии назревает мятеж против Стармера 12.11.2025, 15:03

Собеседники Bloomberg раскрыли подробности.

В Лейбористской партии Великобритании союзники Кира Стармера обвинили министра здравоохранения Уэса Стритинга в попытке «заменить» премьер-министра.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова осведомленных собеседников.

По словам собеседников агентства, сторонники Стармера в частном порядке обвинили министра здравоохранения Веса Стритинга в заговоре с целью заменить премьер-министра, признавая его ослабленное положение после месяцев бунтов в Лейбористской партии и устойчиво низких рейтингов.

Они утверждают, что любая попытка устранить Стармера может вызвать шок на рынке и подорвать финансы правительства.

Пресс-секретарь Стритинга назвал утверждения о том, что министр стремится занять место Стармера, «категорически ложными».

Другой чиновник отметил, что Даунинг-стрит перешла в «режим бункера» и начала «круговой расстрел».

По словам осведомленного собеседника, в течение прошлой недели команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот. Пресс-секретарь Стритинга вновь опроверг эти обвинения.

Обмен мнениями между сторонниками Стармера и Стритинга происходит на фоне подготовки правительства к обнародованию бюджета 26 ноября, который, по предупреждению министра финансов Рэйчел Ривз, будет сложным.

Они предполагают, что чиновники Даунинг-стрит уже обеспокоены тем, что план расходов – включая потенциальную отмену обещаний партии не повышать общие налоги – может поставить под угрозу лидерство.

Как утверждают собеседники, сторонники премьера недавно провели встречу с инвесторами, на которой им было сказано, что любые альтернативы Стармеру и Ривзу приведут к значительному росту доходности государственных облигаций, что может угрожать дальнейшей дестабилизацией финансов правительства.

Бюджет, который Ривз должен представить в конце этого месяца, как ожидается, станет испытанием для обещания партии не повышать налог на доходы, что, по мнению некоторых сторонников Стармера, может поставить под угрозу его позицию. Это обещание было центральным в предвыборной программе, которая помогла Лейбористской партии прийти к власти впервые за 14 лет.

