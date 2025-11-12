FP: Путин теряет контроль 12.11.2025, 15:10

Западу пора менять стратегию.

Западная стратегия относительно войны России против Украины долгое время строилась на одной идее: убедить Путина, что его попытки захватить Украину обречены на провал. Считалось, что при достаточных потерях войск или экономическом кризисе Кремль может согласиться на переговоры и прекращение огня, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Однако, почти через четыре года полномасштабного вторжения, очевидно, что Путин не откажется от своей цели. Российский президент одержим историческими фантазиями и желанием восстановить «великую Россию», считая Украину частью «русского мира». Ни экономические потери, ни огромные человеческие жертвы не остановят его.

Даже на фоне катастрофических последствий войны — стагнации экономики, тысяч погибших солдат и утраты влияния в глобальной политике — Путин продолжает преследовать максималистские цели. Россия утратила контроль над Южным Кавказом, ее влияние на Ближнем Востоке ослабло, а страна постепенно превращается в младшего партнера Китая.

Для Запада это означает, что прежняя позиция в отношении Путина больше не работает. Необходимо признать реальность — Россия будет оставаться враждебной Украине и Западу, пока у власти находится Путин. Стратегия должна смещаться в сторону сдерживания, аналогично подходу бывшего посла США Джорджа Кеннана к Советскому Союзу.

Это включает продолжение экономического давления на Россию, расширение санкций, ослабление союзников Москвы и поддержку внутренних движений, способных изменить политическую ситуацию. Цель — выждать и ослабить режим изнутри, не ожидая, что Путин сам откажется от своих амбиций.

Эксперты подчеркивают, что это потребует больших усилий и ресурсов, но признание невозможности компромисса с российским лидером может ускорить победу Украины и, в долгосрочной перспективе, создать условия для демократических изменений в России.

