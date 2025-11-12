Министр внутренних дел Литвы предложил перевозчикам протестовать в Беларуси 1 12.11.2025, 15:09

Linava хочет провести акции в Литве и Брюсселе.

Пока Ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava рассматривает возможность проведения акций протеста в Литве и Брюсселе, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович считает, что более логичным шагом было бы провести их в Беларуси, которая не выпускает фуры, пишет Delfi.

«Беларусь закрывает, но протестуем в Литве. Я думаю, они могли бы протестовать и в Беларуси. Это не мы их не выпускаем, а белорусы не выпускают, поэтому протестовать там было бы для них логичным и правильным шагом. (…) Конечно, я, возможно, немного преувеличиваю, но одновременно нужно смотреть на все проблемы. Нельзя забывать, что это наши литовские предприятия, и мы должны проследить, чтобы они вернули свое имущество — фуры и полуприцепы», — заявил Кондратович журналистам в среду.

Говоря о текущей ситуации, он отметил, что Литва могла бы предложить Беларуси организовать встречу пограничников обеих стран, поскольку, по словам Кондратовича, со стороны государства, осуществляющего гибридную атаку, заметны более положительные сигналы.

«Они (Беларусь) говорят, что предлагают встретиться и поговорить об этом (об открытии эвакуационного коридора на границе Литвы и Беларуси). Мы со своей стороны считаем, что у нас также есть определенные пути, которыми мы можем попытаться урегулировать ситуацию на неполитическом уровне — возможно, мы предложим встречу на уровне пограничников для обсуждения этих вопросов. Что касается границы, то, похоже, мы уже видим определенные движения со стороны Беларуси», — заверил глава МВД.

В ответ на ситуацию с контрабандными метеозондами, из-за которых возникают сбои в работе Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы несколько недель назад приняло решение закрыть на месяц, до полуночи 30 ноября, последние пункты пропуска на границе с Беларусью— «Мядининкай» и «Шальчининкай». Движение через пункт пропуска «Шальчининкай» полностью приостановлено, а деятельность пункта пропуска «Мядининкай» ограничена с некоторыми исключениями.

