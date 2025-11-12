Белорус заплатил за визу в США 16 тысяч рублей, но прилетел в Казахстан
- 12.11.2025, 15:14
На этом приключения только начинались.
30-летний житель Барановичей планировал открыть визу в США и нашел в интернете компанию, которая оказывала услуги посредника, пишет Onlíner.
Мужчине дали номера бывших клиентов, те рассказали о «безупречной работе компании» и успешно полученных визах. После этого мужчина перевел компании более 16 000 рублей, сообщает Брестская милиция.
Для окончательного оформления документов мужчину отправили в Казахстан. Когда он приехал там по нужному адресу, то обнаружил закрытое здание. Телефоны, по которым он ранее общался с якобы консультантами и бывшими клиентами, оказались недоступны.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК «Мошенничество, совершенное в крупном размере».