Белорус заплатил за визу в США 16 тысяч рублей, но прилетел в Казахстан 12.11.2025, 15:14

На этом приключения только начинались.

30-летний житель Барановичей планировал открыть визу в США и нашел в интернете компанию, которая оказывала услуги посредника, пишет Onlíner.

Мужчине дали номера бывших клиентов, те рассказали о «безупречной работе компании» и успешно полученных визах. После этого мужчина перевел компании более 16 000 рублей, сообщает Брестская милиция.

Для окончательного оформления документов мужчину отправили в Казахстан. Когда он приехал там по нужному адресу, то обнаружил закрытое здание. Телефоны, по которым он ранее общался с якобы консультантами и бывшими клиентами, оказались недоступны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 УК «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com