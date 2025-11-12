закрыть
12 ноября 2025, среда, 15:54
ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

  • 12.11.2025, 15:25
  • 1,330
ВСУ на Leopard уничтожили танк РФ на расстоянии более 5 км

Экипажи установили два впечатляющих рекорда.

Украинские военные продолжают демонстрировать исключительное мастерство на поле боя. Экипажи танков Leopard из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили два уникальных боевых рекорда, которые, по словам военных, заслуживают места в Книге рекордов Гиннеса.

Об этом в эфире «Украинского Радио» сообщил начальник отделения коммуникаций бригады Сергей Дибров. Первый рекорд - поражение российского танка Т-72 на расстоянии 5,5 км прямой наводкой. Это превышает действующий мировой рекорд в 5 км.

Второй - уничтожение бронетранспортера на дистанции 6 км 50 м с помощью тепловизора, одним точным выстрелом. Оба результата были зафиксированы в журнале боевых действий, что подтверждает их достоверность.

«Это фантастический результат для любого танкиста. Один выстрел - одна цель. И это на таких дистанциях», - подчеркнул Дибров.

На вооружении бригады - две модификации Leopard: 2A6 и 2A5, модернизированные шведскими специалистами. По словам Диброва, техника показала себя как чрезвычайно надежная, эффективная и выносливая. Танки способны эвакуировать поврежденную технику с минных полей и продолжать движение даже после нескольких попаданий FPV-дронов.

«Это совсем другой технический уровень по сравнению с советскими или российскими танками. Наши экипажи уже имеют опыт и умеют обслуживать эти машины», - добавил он.

