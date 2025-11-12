В Пинске боксер одним ударом отправил студента в реанимацию 12.11.2025, 15:27

1,704

Стычка произошла возле бара.

В Пинске вечером произошла драка у местного бара, которая закончилась тяжелыми последствиями: 19-летний студент оказался в реанимации после удара, нанесенного профессиональным боксером, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По данным милиции, сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную службу от очевидцев. Они сообщили, что возле бара произошла драка, а один из участников упал после удара и не может подняться.

Прибывшие на место милиционеры установили, что к инциденту причастен 26-летний житель Пинска, временно не работающий и ранее не судимый. Мужчина находился в компании друзей, где между ним и незнакомым молодым человеком произошел конфликт.

Словесная перепалка продолжилась уже на крыльце заведения. В какой-то момент мужчина, имеющий опыт в профессиональном боксе, нанес оппоненту сильный удар в голову. Потерпевший упал на спину, ударился головой о тротуарную плитку и потерял сознание. Студента с тяжелыми травмами головы госпитализировали в реанимационное отделение.

Задержанный, по данным милиции, не смог объяснить мотив своего поступка, сославшись на алкогольное опьянение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com