В Пинске боксер одним ударом отправил студента в реанимацию
- 12.11.2025, 15:27
Стычка произошла возле бара.
В Пинске вечером произошла драка у местного бара, которая закончилась тяжелыми последствиями: 19-летний студент оказался в реанимации после удара, нанесенного профессиональным боксером, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
По данным милиции, сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную службу от очевидцев. Они сообщили, что возле бара произошла драка, а один из участников упал после удара и не может подняться.
Прибывшие на место милиционеры установили, что к инциденту причастен 26-летний житель Пинска, временно не работающий и ранее не судимый. Мужчина находился в компании друзей, где между ним и незнакомым молодым человеком произошел конфликт.
Словесная перепалка продолжилась уже на крыльце заведения. В какой-то момент мужчина, имеющий опыт в профессиональном боксе, нанес оппоненту сильный удар в голову. Потерпевший упал на спину, ударился головой о тротуарную плитку и потерял сознание. Студента с тяжелыми травмами головы госпитализировали в реанимационное отделение.
Задержанный, по данным милиции, не смог объяснить мотив своего поступка, сославшись на алкогольное опьянение.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.