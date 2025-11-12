закрыть
12 ноября 2025, среда, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пинске боксер одним ударом отправил студента в реанимацию

  • 12.11.2025, 15:27
  • 1,704
В Пинске боксер одним ударом отправил студента в реанимацию

Стычка произошла возле бара.

В Пинске вечером произошла драка у местного бара, которая закончилась тяжелыми последствиями: 19-летний студент оказался в реанимации после удара, нанесенного профессиональным боксером, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По данным милиции, сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную службу от очевидцев. Они сообщили, что возле бара произошла драка, а один из участников упал после удара и не может подняться.

Прибывшие на место милиционеры установили, что к инциденту причастен 26-летний житель Пинска, временно не работающий и ранее не судимый. Мужчина находился в компании друзей, где между ним и незнакомым молодым человеком произошел конфликт.

Словесная перепалка продолжилась уже на крыльце заведения. В какой-то момент мужчина, имеющий опыт в профессиональном боксе, нанес оппоненту сильный удар в голову. Потерпевший упал на спину, ударился головой о тротуарную плитку и потерял сознание. Студента с тяжелыми травмами головы госпитализировали в реанимационное отделение.

Задержанный, по данным милиции, не смог объяснить мотив своего поступка, сославшись на алкогольное опьянение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин