«Мега-квест для минчан» 12.11.2025, 15:42

Белорусов волнуют растущие цены на жилье.

Причем как арендных квартир, так и новостроек и «вторички». Социолог Константин Нестерович в своей статье для Центра новых идей отметил, что в Минске размер аренды однокомнатной квартиры в последние пять лет составляет больше половины от медианной зарплаты, а платеж даже по самому выгодному кредиту будет составлять 68% от средней зарплаты по столице, пишет «Салiдарнасць». Чем это объясняется и стоит ли Минск на пороге жилищного кризиса?

— Недоступность жилья — это не выдумки отдельных тиктокеров, я вижу довольно много видео, где люди делятся своей болью, — говорит Константин Нестерович в эфире «Обычного утра». — И опросы общественного мнения показывают, что вопрос жилья — одна из главных проблем, которые волнуют минчан, помимо высоких цен и низких доходов.

— Я недавно делал анализ, насколько эти настроения соответствуют действительности: что там у нас с ценами и доходами относительно них. И да, стоимость квадратного метра в Минске в сентябре–октябре 2025 года достигла пика за последние 15 лет — в среднем метр стоит почти 2000 долларов.

— Лично я не верю в отложенный спрос, в то, что цены выросли, потому что люди поверили — мол, ситуация стабилизировалась. Минск — большой город, тут есть заинтересованность и инвестировать в квартиры, в том числе со стороны россиян, и люди из регионов переезжают в столицу, то есть спрос на квартиры есть всегда.

Минчанину со средним (по официальной статистике) доходом нужно откладывать всю свою зарплату, чтобы купить квартиру, не меньше девяти лет, говорит социолог.

— Но это если считать зарплату брутто, до вычета налогов и взносов, и в реальности очевидно, что никто не откладывает полностью зарплату. Поэтому на деле цифра может быть и 10, и 15–20 лет. В 2020 году ситуация была несколько хуже, но средняя зарплата за последние несколько лет выросла. Цифра девять лет остается стабильной — к слову о пресловутой белорусской стабильности. То есть ситуация остается стабильно плохой.

Чтобы без проблем для бюджета снимать «однушку», нужно получать как минимум 2800 рублей. Чтобы получить выгодный кредит, зарплата должна быть не меньше 4000 рублей. И это мега-квест, который не может потянуть большинство минчан: ни купить, ни арендовать, ни накопить.

Кто «разогрел» рынок недвижимости? По мнению Константина Нестеровича, рост зарплат подстегивает и рост цен на недвижимость. Девелоперы видят, что у людей есть деньги, спрос есть — и потихоньку повышают цены.

Социолог сравнил доступность жилья в Минске и в других европейских столицах:

— Судя по этим цифрам, у нас ситуация хоть и тяжелая, но на фоне антилидеров рейтинга — Праги, Москвы, Афин, Амстердама — до жилищного кризиса далеко. Но не забываем, что всего пять лет назад у нас была ситуация примерно как в Москве, и я не исключаю, что мы тоже можем попасть в число антилидеров.

— Потому что в других странах, где есть демократический режим, сменяемость власти, тема доступности жилья становится одной из ключевых: она волнует людей, и ее обсуждают политики, предлагают пути решения проблемы.

— В Амстердаме, где совсем недавно были выборы, победила партия, которая в центр повестки поставила решение жилищного кризиса. Так же звучало и предвыборное обещание нового мэра Нью-Йорка.

— У нас же эта проблема в политике не обсуждается. И даже если ситуация ухудшится — не факт, что Лукашенко озаботится этой проблемой, а не встанет на сторону своих приближенных бизнесменов, таких как застройщики DANA Holding.

(Напомним, недавно правитель заявил, что жилье нужно строить «там, где это нужно для экономики», а белорусам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, еще раньше советовал осваивать неперспективные деревни. — прим.)

— У нас нет такого, что если плохо решишь проблему с жильем, то проиграешь следующие выборы, как во многих европейских странах.

Подытоживая — ситуация стабильно плохая, но есть предпосылки, что она может стать еще хуже.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com