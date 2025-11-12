Трамп направил письмо президенту Израиля 12.11.2025, 15:52

Содержание послания касается Нетаньяху.

Президент Израиля Исаак Герцог получил письмо от президента США Дональда Трампа, в котором тот призывает его рассмотреть возможность помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление офиса Герцога.

Нетаньяху уже длительное время находится под судом по обвинению в коррупции, и Трамп неоднократно просил помиловать своего близкого союзника. Сам премьер Израиля отрицает обвинения и не признает себя виновным.

«Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской судебной системы и ее требования, я считаю, что это «дело» против Биби (прозвище Нетаньяху. – Ред.), который долгое время боролся вместе со мной, в том числе против очень сильного противника Израиля, Ирана, является политическим, неоправданным преследованием», – написал Трамп в письме к Герцогу.

В ответ на это офис заявил, что любой, кто стремится получить президентское помилование, должен подать официальный запрос в соответствии с установленными процедурами.

