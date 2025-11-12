закрыть
12 ноября 2025, среда, 16:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хорош плакать!»: в РФ губернатор предложил попить чай мальчику, которому ампутировали пальцы из-за взрывчатки

3
  • 12.11.2025, 16:08
  • 3,268
«Хорош плакать!»: в РФ губернатор предложил попить чай мальчику, которому ампутировали пальцы из-за взрывчатки

Чиновник заявил, что тоже «операции проходил».

Губернатор Московской области РФ Андрей Воробьев приехал в Детский центр имени Рошаля, чтобы проведать 10-летнего мальчика, у которого 11 ноября на улице в Красногорске в руках взорвалась заминированный сверток с денежной купюрой. Видео посещения палаты ребенка, которому в ходе операции ампутировали часть пальцев, Воробьев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Галин, хорош плакать!» — сказал губернатор, обращаясь к матери мальчика, а затем попытался поддержать ребенка: «Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил. Это всегда тяжело. <…> Но мы победим, хорошо?». После этого Воробьев поинтересовался, как выглядело взрывное устройство. «Это коробка была?» — спросил он. «Не коробка, а втулка», — пояснил мальчик. По его словам, он заметил ее по дороге на тренировку. «Такие подонки есть, но добро победит зло», — сказал Воробьев и пригласил ребенка к себе домой «попить чай».

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Мальчик заметил сверток с 10-рублевой купюрой возле детской площадки. В нем оказалась взрывчатка, которая сдетонировала у ребенка в руках. После этого его в тяжелом состоянии доставили в Детский центр имени Рошаля. Директор центра Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчик получил травму обеих кистей рук, его оперировали в течение 6,5 часов и в результате ампутировали часть пальцев на правой руке. «Конечно, стресс тяжелейший. Он отдохнет еще, подключатся психологи к лечению и другие наши специалисты-реабилитологи», — сказала Шаповаленко.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин