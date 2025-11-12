«Хорош плакать!»: в РФ губернатор предложил попить чай мальчику, которому ампутировали пальцы из-за взрывчатки 3 12.11.2025, 16:08

3,268

Чиновник заявил, что тоже «операции проходил».

Губернатор Московской области РФ Андрей Воробьев приехал в Детский центр имени Рошаля, чтобы проведать 10-летнего мальчика, у которого 11 ноября на улице в Красногорске в руках взорвалась заминированный сверток с денежной купюрой. Видео посещения палаты ребенка, которому в ходе операции ампутировали часть пальцев, Воробьев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Галин, хорош плакать!» — сказал губернатор, обращаясь к матери мальчика, а затем попытался поддержать ребенка: «Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил. Это всегда тяжело. <…> Но мы победим, хорошо?». После этого Воробьев поинтересовался, как выглядело взрывное устройство. «Это коробка была?» — спросил он. «Не коробка, а втулка», — пояснил мальчик. По его словам, он заметил ее по дороге на тренировку. «Такие подонки есть, но добро победит зло», — сказал Воробьев и пригласил ребенка к себе домой «попить чай».

Инцидент произошел вечером 11 ноября. Мальчик заметил сверток с 10-рублевой купюрой возле детской площадки. В нем оказалась взрывчатка, которая сдетонировала у ребенка в руках. После этого его в тяжелом состоянии доставили в Детский центр имени Рошаля. Директор центра Татьяна Шаповаленко сообщила, что мальчик получил травму обеих кистей рук, его оперировали в течение 6,5 часов и в результате ампутировали часть пальцев на правой руке. «Конечно, стресс тяжелейший. Он отдохнет еще, подключатся психологи к лечению и другие наши специалисты-реабилитологи», — сказала Шаповаленко.

