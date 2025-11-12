В Беларуси пакистанцы взяли в заложники индуса и требуют выкуп 2 12.11.2025, 16:33

Семья пытается его освободить.

Еще один молодой человек из индийского штата Харьяна, мечтавший о лучшей жизни за границей, стал жертвой мошенников. Рохит, уроженец города Пехова в округе Курукшетра, отправился в Италию к своему брату нелегальным путем — так называемым «ослиным маршрутом». Однако по пути его взяли в заложники пакистанцы в лесах Беларуси, пишет ETVBharat (перевод — сайт Charter97.org).

Захватчики избивали Рохита и требовали выкуп у его семьи. Позже они отправили родственникам видео, где парень, говоря на панджаби, рассказывает о своем положении. На кадрах видно мужчин в масках за его спиной, угрожающих ему. Семья Рохита пребывает в панике после появления этого видео.

Отец Рохита, Манодж Кумар, работающий водителем такси, рассказал: «Мы договорились с местным агентом по имени Виджай Шарма, чтобы он отправил нашего сына в Италию за сумму более 10 лакхов рупий (около 12 тысяч долларов). Агент заверил, что Рохит доберется туда в течение месяца».

Семья, опасаясь за его жизнь, уже перевела похитителям 400 и затем 900 долларов — деньги отправил старший брат пострадавшего из Италии. Однако злоумышленники теперь требуют еще 300 долларов.

«Мы знали агента Виджая давно и доверяли ему. Теперь он не отвечает на звонки. Мы подали жалобу в управление полиции округа Курукшетра», — добавил Манодж.

