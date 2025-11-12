закрыть
Про старшего товарища

  • Аркадий Дубнов
  • 12.11.2025, 16:45
Про старшего товарища
Аркадий Дубнов

Эти слова не вошли в официальную хронику визита Токаева в Москву.

Внимательно слежу за ходом визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву. Пока ничего существенного отметить не могу, если не считать деталей вчерашней неформальной встречи в Кремле между Токаевым и Путиным. Президенты обменялись короткими приветственными речами, а затем Путин пригласил гостя в свою кремлевскую квартиру тет-а-тет, «там посидим, чайку попьем, кофейку…». Больше двух часов общались, ситуацию в мире обсуждали, двух сторонние отношения, рассказал потом Токаев.

Вообщем, нетрудно догадаться зачем им нужно было без свидетелей пообщаться. Вот, президент Финляндии Стубб, побывавший в Астане с визитом перед поездкой Токаева в Вашингтон на днях, говорил, к примеру, что казахстанский президент, вернувшись оттуда, может передать потом какие-нибудь сигналы от Трампа в Москву. Ну, вот…))

Должен заметить, редкая для официальных визитов в Кремль уединенность, говорят, только китайский председателем Си удостоился подобной чести.

И еще одна деталь, которая может показаться мелочной, но это как посмотреть… Заканчивая свое вчерашнее приветствие, президент Токаев, обращаясь к Путину, сказал: «У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с Вами как со старшим товарищем».

В официальной реляции о встрече на сайте президента Казахстана Akorda.kz последние слова, – «…как со старшим товарищем», опущены.

На кремлевском сайте, разумеется, такие «драгоценные» признания сохранены.

Аркадий Дубнов, Telegram

