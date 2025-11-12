закрыть
12 ноября 2025, среда, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Венесуэла объявила массовую мобилизацию

2
  • 12.11.2025, 16:59
  • 2,014
Венесуэла объявила массовую мобилизацию

Диктатор Мадуро в истерике.

Венесуэла объявила о начале массовой мобилизации вооруженных сил в ответ на усиление военного присутствия США в Карибском море. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, сообщает CNN . По его словам, речь идет о развертывании сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и резервных подразделений, которые примут участие в масштабных учениях. Министр назвал происходящее ответом на «империалистическую угрозу», исходящую от Вашингтона, и подчеркнул, что распоряжение о мобилизации отдал лично президент Николас Мадуро.

В маневрах также будет задействована Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских лиц еще при Уго Чавесе. Цель учений, как уточнил Падрино Лопес, заключается в «оптимизации командования, контроля и связи» и укреплении обороноспособности страны.

Решение Каракаса было принято на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой. 11 ноября ВМС США объявили, что крупнейший авианосец страны — USS Gerald R. Ford — прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США, включающую большую часть Латинской Америки. Министр обороны США Пит Хегсетт в конце октября распорядился перебросить корабль из Европы в Карибский бассейн.

Военная активность Соединенных Штатов в регионе начала усиливаться еще в августе. Вашингтон объясняет это необходимостью противодействия наркотрафику. Американские военные за последние недели нанесли несколько ударов по предполагаемым наркосудам в Карибском море.

Одновременно США продолжают усиливать давление на Николаса Мадуро. В начале сентября глава Пентагона Пит Хегсетт допустил возможность силового смещения власти в Венесуэле, заявив, что для этого могут быть задействованы все ресурсы американской армии. Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с наркокартелями и предлагает до 50 млн долларов за информацию, способствующую его задержанию.

На фоне этих событий венесуэльские военные начали готовить подразделения для ведения партизанской войны. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы, населению начали раздавать оружие, однако его остро не хватает даже регулярной армии. Значительная часть вооружения находится в эксплуатации уже несколько десятилетий.

По информации The Washington Post, Каракас обратился к Москве с просьбой поставить 14 зенитных ракетных комплексов, провести ремонт истребителей Су-30МК2, восстановить восемь двигателей и пять радиолокационных систем, а также оказать логистическую поддержку. Источники издания также утверждали, что Венесуэла ведет переговоры с Китаем и Ираном о расширении военного сотрудничества, включая поставку систем обнаружения, GPS-глушилок и дальнобойных беспилотников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин