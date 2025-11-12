Венесуэла объявила массовую мобилизацию 2 12.11.2025, 16:59

2,014

Диктатор Мадуро в истерике.

Венесуэла объявила о начале массовой мобилизации вооруженных сил в ответ на усиление военного присутствия США в Карибском море. Об этом заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, сообщает CNN . По его словам, речь идет о развертывании сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и резервных подразделений, которые примут участие в масштабных учениях. Министр назвал происходящее ответом на «империалистическую угрозу», исходящую от Вашингтона, и подчеркнул, что распоряжение о мобилизации отдал лично президент Николас Мадуро.

В маневрах также будет задействована Боливарианская милиция — резервные силы, сформированные из гражданских лиц еще при Уго Чавесе. Цель учений, как уточнил Падрино Лопес, заключается в «оптимизации командования, контроля и связи» и укреплении обороноспособности страны.

Решение Каракаса было принято на фоне роста напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой. 11 ноября ВМС США объявили, что крупнейший авианосец страны — USS Gerald R. Ford — прибыл в зону ответственности Южного командования ВС США, включающую большую часть Латинской Америки. Министр обороны США Пит Хегсетт в конце октября распорядился перебросить корабль из Европы в Карибский бассейн.

Военная активность Соединенных Штатов в регионе начала усиливаться еще в августе. Вашингтон объясняет это необходимостью противодействия наркотрафику. Американские военные за последние недели нанесли несколько ударов по предполагаемым наркосудам в Карибском море.

Одновременно США продолжают усиливать давление на Николаса Мадуро. В начале сентября глава Пентагона Пит Хегсетт допустил возможность силового смещения власти в Венесуэле, заявив, что для этого могут быть задействованы все ресурсы американской армии. Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с наркокартелями и предлагает до 50 млн долларов за информацию, способствующую его задержанию.

На фоне этих событий венесуэльские военные начали готовить подразделения для ведения партизанской войны. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы, населению начали раздавать оружие, однако его остро не хватает даже регулярной армии. Значительная часть вооружения находится в эксплуатации уже несколько десятилетий.

По информации The Washington Post, Каракас обратился к Москве с просьбой поставить 14 зенитных ракетных комплексов, провести ремонт истребителей Су-30МК2, восстановить восемь двигателей и пять радиолокационных систем, а также оказать логистическую поддержку. Источники издания также утверждали, что Венесуэла ведет переговоры с Китаем и Ираном о расширении военного сотрудничества, включая поставку систем обнаружения, GPS-глушилок и дальнобойных беспилотников.

