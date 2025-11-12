Американка уволилась с работы и живет на круизных лайнерах 12.11.2025, 17:08

Она тратит меньше, чем на аренду квартиры.

Блогерша Линнель уволилась с работы, чтобы жить на круизных лайнерах. Она рассказала, как тратит всего 40 долларов в день, зарабатывает на YouTube и путешествует по всему миру.

Линнель, бывшая офисная сотрудница, решилась на кардинальные перемены. Она оставила работу, чтобы путешествовать по миру и жить в постоянном отпуске. Сейчас женщина делится своей новой жизнью на YouTube-канале Poverty to Paradise, где рассказывает, как смогла превратить мечту в реальность.

По ее словам, все началось летом 2024 года, когда она отправилась в первый круиз и за несколько месяцев смогла монетизировать свой канал. Сегодня у Линнель более 100 тысяч подписчиков, а ее видео приносят стабильный доход. За последний год канал набрал 5,3 миллиона просмотров и заработал свыше 51 тысяч долларов.

В мае 2025 года путешественница провела месяц на борту лайнера Carnival Valor, который шел из Нового Орлеана в Барселону. Она подсчитала, что в среднем тратит около 40 долларов в день, включая питание, жилье и развлечения. Дополнительные расходы такие как интернет, одежда и мелочи, она ограничивает 500 долларами в месяц.

«За последние 11 месяцев я провела 252 дня в море. Общая стоимость всех круизов составила чуть больше 10 тысяч долларов (419 тысяч гривен). Это выходит около 1200 долларов в месяц. За эти деньги я получаю жилье, еду и возможность каждый день видеть новый город», — рассказала она.

Линнель признается, что теперь живет гораздо свободнее и спокойнее, чем когда работала в офисе. Ее цель — тратить не более 2000 долларов (примерно 84 тысячи гривен) в месяц, включая транспорт и развлечения, при этом доход с YouTube и членских взносов составляет около 6300 долларов.

«Мой образ жизни не про экономию, а про свободу. Я живу не дешево, я живу счастливо», — говорит блогерша.

