США и Китай готовятся к битве в космосе 12.11.2025, 17:10

Американцы планируют заглушать китайские спутники

Шестое по счету подразделение вооруженных сил США — Космические силы — разрабатывает новые системы для подавления спутников противника, включая китайские и российские разведывательные аппараты. В ближайшее время на вооружение могут поступить две новые платформы: Meadowlands и Remote Modular Terminal (RMT). Обе они предназначены для временной блокировки связи спутников противника без их физического повреждения, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее США уже использовали Counter Communications System (CCS) — наземную систему радиоэлектронной борьбы, способную временно нарушать работу спутниковых каналов. Однако новые системы легче развертывать по всему миру и, возможно, управлять ими дистанционно.

На сегодняшний день Китай имеет около 1 200 спутников на орбите, включая более 510 разведывательных аппаратов, оснащенных оптическими, радиолокационными и радиочастотными сенсорами. Их ослепление в случае конфликта критически важно для защиты ключевых американских объектов, таких как авианосные ударные группы.

Meadowlands разработана компанией L3Harris. Это мобильная радиочастотная система, установленная на прицепах, которая прошла испытания и готовится к финальному тестированию. RMT, созданная Northstrat и CACI, демонстрирует высокую гибкость: тесты проводились на двух разных площадках и управлялись с третьей.

Кроме того, Космические силы США развивают систему наблюдения Bounty Hunter, способную отслеживать спутники противника, определять их координаты и фиксировать потенциальные угрозы для американских аппаратов.

