закрыть
12 ноября 2025, среда, 17:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Были в балаклавах и с оружием»

  • 12.11.2025, 17:17
  • 1,176
«Были в балаклавах и с оружием»

Силовики провели обыски в компании, связанной с Басковым.

В минском офисе «Первой аккумуляторной компании» 12 ноября, вероятно, прошли обыски. Об этом «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Компания входит в крупный холдинг 1АК-Group. Его соучредитель — бизнесмен Виктор Лемешевский. Он известен по скандальной истории со строительством аккумуляторного завода под Брестом, долю которого позже получил сенатор и приближенный к Лукашенко функционер Дмитрий Басков.

Как рассказал источник «Зеркала», утром 12 ноября в минский офис «Первой аккумуляторной компании» пришли силовики.

— Около 10 часов там начался обыск. Точно не знаю, кто его проводил, но выглядело это как классическое «маски-шоу» — силовики были в балаклавах и с оружием. Изъяли телефоны, забрали документацию, — говорит собеседник. — Забрали двух менеджеров: одного в офисе, второго по дороге, остановив его автомобиль. Реальная причина, конечно, не известна.

Наш источник отмечает, что соучредителя холдинга 1АК-Group Виктора Лемешевского не задерживали.

Журналист «Зеркала» попытался получить комментарий в офисах 1AK-Group и входящих в него «Первой аккумуляторной компании», «Белинвестторг-Сплав», «Зубр Энерджи» и других предприятий в Минске, Бресте, Пинске и Белоозерске. Однако на звонки по городским и мобильным номерам никто не ответил.

Кто такие Лемешевский и Басков и как связаны их бизнесы?

Имя пинского предпринимателя Виктора Лемешевского стало широко известно в 2018—2019 годах. Тогда его компания «АйПауэр» строила под Брестом аккумуляторный завод, что вызвало массовые протесты местных жителей, обеспокоенных экологической безопасностью. Вскоре сам Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о даче взятки и попал в СИЗО КГБ.

Из заключения бизнесмен вышел под залог в конце 2019 года, а в мае 2020-го был вынужден продать строящийся завод. Новыми собственниками предприятия стали владелец компании «Семь холмов» Сергей Каганович и тогдашний глава хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. Они переименовали предприятие в «Аккумуляторный Альянс».

После этого все проблемы с властями и протестующими у завода разрешились, и в середине 2021 года ему выдали документ о соответствии требованиям экологической безопасности. Осенью того же года Лемешевский и его партнер Александр Попок вернулись в число собственников «Аккумуляторного Альянса» через российскую компанию. В итоге структура собственников изменилась: 40% получила фирма Лемешевского и Попка, еще 40% осталось у Дмитрия Баскова, а владельцем 20% стал Брестский облисполком. Предприятие снова вошло в структуру холдинга 1AK-Group.

Напомним, Дмитрий Басков — действующий член Совета Республики, бывший глава Федерации хоккея Беларуси. В 2021 году Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет, придя к выводу, что он использовал свое положение для политической поддержки Александра Лукашенко, а также угрожал спортсменам и дискриминировал их за политические взгляды.

Кроме того, имя Баскова фигурирует в расследованиях смерти минчанина Романа Бондаренко. Человека, похожего на Баскова, опознали на видео с «Площади перемен», где в тот вечер неизвестные напали на Романа, после чего тот скончался в больнице. Позже были опубликованы аудиозаписи, на которых, предположительно, Басков и спортсмен Дмитрий Шакута обсуждают детали произошедшего. Между тем Генпрокуратура приостановила официальное расследование гибели Романа Бондаренко «в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин