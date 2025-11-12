«Были в балаклавах и с оружием» 12.11.2025, 17:17

Силовики провели обыски в компании, связанной с Басковым.

В минском офисе «Первой аккумуляторной компании» 12 ноября, вероятно, прошли обыски. Об этом «Зеркалу» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Компания входит в крупный холдинг 1АК-Group. Его соучредитель — бизнесмен Виктор Лемешевский. Он известен по скандальной истории со строительством аккумуляторного завода под Брестом, долю которого позже получил сенатор и приближенный к Лукашенко функционер Дмитрий Басков.

Как рассказал источник «Зеркала», утром 12 ноября в минский офис «Первой аккумуляторной компании» пришли силовики.

— Около 10 часов там начался обыск. Точно не знаю, кто его проводил, но выглядело это как классическое «маски-шоу» — силовики были в балаклавах и с оружием. Изъяли телефоны, забрали документацию, — говорит собеседник. — Забрали двух менеджеров: одного в офисе, второго по дороге, остановив его автомобиль. Реальная причина, конечно, не известна.

Наш источник отмечает, что соучредителя холдинга 1АК-Group Виктора Лемешевского не задерживали.

Журналист «Зеркала» попытался получить комментарий в офисах 1AK-Group и входящих в него «Первой аккумуляторной компании», «Белинвестторг-Сплав», «Зубр Энерджи» и других предприятий в Минске, Бресте, Пинске и Белоозерске. Однако на звонки по городским и мобильным номерам никто не ответил.

Кто такие Лемешевский и Басков и как связаны их бизнесы?

Имя пинского предпринимателя Виктора Лемешевского стало широко известно в 2018—2019 годах. Тогда его компания «АйПауэр» строила под Брестом аккумуляторный завод, что вызвало массовые протесты местных жителей, обеспокоенных экологической безопасностью. Вскоре сам Лемешевский стал фигурантом уголовного дела о даче взятки и попал в СИЗО КГБ.

Из заключения бизнесмен вышел под залог в конце 2019 года, а в мае 2020-го был вынужден продать строящийся завод. Новыми собственниками предприятия стали владелец компании «Семь холмов» Сергей Каганович и тогдашний глава хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. Они переименовали предприятие в «Аккумуляторный Альянс».

После этого все проблемы с властями и протестующими у завода разрешились, и в середине 2021 года ему выдали документ о соответствии требованиям экологической безопасности. Осенью того же года Лемешевский и его партнер Александр Попок вернулись в число собственников «Аккумуляторного Альянса» через российскую компанию. В итоге структура собственников изменилась: 40% получила фирма Лемешевского и Попка, еще 40% осталось у Дмитрия Баскова, а владельцем 20% стал Брестский облисполком. Предприятие снова вошло в структуру холдинга 1AK-Group.

Напомним, Дмитрий Басков — действующий член Совета Республики, бывший глава Федерации хоккея Беларуси. В 2021 году Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет, придя к выводу, что он использовал свое положение для политической поддержки Александра Лукашенко, а также угрожал спортсменам и дискриминировал их за политические взгляды.

Кроме того, имя Баскова фигурирует в расследованиях смерти минчанина Романа Бондаренко. Человека, похожего на Баскова, опознали на видео с «Площади перемен», где в тот вечер неизвестные напали на Романа, после чего тот скончался в больнице. Позже были опубликованы аудиозаписи, на которых, предположительно, Басков и спортсмен Дмитрий Шакута обсуждают детали произошедшего. Между тем Генпрокуратура приостановила официальное расследование гибели Романа Бондаренко «в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».

