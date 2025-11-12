Власти повышают единый налог для ИП и физлиц 3 12.11.2025, 17:34

Новый удар по мелкому бизнесу.

В поправках в Налоговый кодекс, которые могут вступить в силу в 2026 году, есть важные изменения для предпринимателей и физлиц, которые работают без оформления ИП.

Для них вырастет единый налог. Повышение ставок – на уровне 7%.

Например, в Минске индивидуальным предпринимателям, которые сдают квартиру в краткосрочную аренду, с нового года придется платить Br750 (было – Br703), таксистам – Br400, строителям – Br800. Два последних вида деятельности – новшество, ранее в перечне они не значились.

Для физлиц единый налог тоже меняется.

Например, репетиторам в Минске нужно будет ежемесячно уплатить Br198 (было – Br186), парикмахерам и мастерам маникюра – Br410 (Br384).

