В Дзержинске дороги посыпали комбикормом

  • 12.11.2025, 17:48
  • 1,618
В Дзержинске дороги посыпали комбикормом

Власти возмутились не абсурдом, а тем, что это попало в интернет.

Жительница Дзержинска опубликовала в TikTok видео, на котором с кузова грузовика во время движения на дорогу сыплется какая-то смесь. Автор предположила, что это комбикорм, пишет госгазета «Узвышша»

После публикации видео Дзержинский райисполком провел проверку. Как сообщил первый заместитель председателя — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Илья Буйко, транспорт принадлежит одному из местных хозяйств.

«Целостность заднего борта кузова была нарушена, из-за чего во время движения просыпались остатки комбикорма. С водителями проведена профилактическая работа», — сказал Буйко.

И на этом, казалось бы, можно ставить точку: нарушение установлено, виновные проинструктированы... Но у сотрудника госгазеты «остался осадок».

«Возникает резонный и даже немного риторический вопрос: неужели в XXI веке прямое, человеческое общение между жителями и службами настолько нарушено, что единственным работающим способом добиться реакции становится публичный скандал в соцсетях? Стоило ли выкладывать ролик в сеть, где он может навредить репутации конкретных людей, реальных тружеников, вместо того, чтобы сначала попытаться решить вопрос напрямую?» — задался вопросом автор.

