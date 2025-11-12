Сербии придется рвать с Россией? 12.11.2025, 17:53

1,078

Дело не только в санкциях США.

Отношения между Сербией и ее давним союзником Россией оказались под угрозой из-за энергетического кризиса и американских санкций. В центре конфликта — судьба национальной нефтяной компании NIS, более половины акций которой принадлежат российским «Газпрому», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

После вступления в силу санкций США против NIS в октябре компания столкнулась с немедленными последствиями: Visa и Mastercard прекратили обслуживание платежей, заправки NIS вынуждены принимать оплату только наличными. Потоки нефти через хорватский нефтепровод Janaf остановлены, и, по словам министра энергетики Сербии Дубравки Джедович, запасы сырья могут иссякнуть уже к концу ноября.

Министр подтвердила, что российские акционеры запросили у США освобождение от санкций, заявив о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Однако переговоры затягиваются.

Проблема не ограничивается нефтью. Контракт на поставку российского газа, который обеспечивал Сербии льготные цены, истекает в конце года, и Москва пока не спешит его продлевать. Президент Сербии Александр Вучич признал, что «очень разочарован» позицией Кремля.

Дополнительное напряжение вызвал и сербский экспорт вооружений. Белград заявил, что может продавать оружие странам ЕС, не контролируя его дальнейшее использование, что вызвало резкую реакцию Москвы.

Если Вашингтон одобрит исключение для NIS, поставки нефти возобновятся, однако газовое соглашение остается под вопросом. На фоне кризиса все больше признаков того, что Белград ускоряет движение в сторону европейской интеграции.

