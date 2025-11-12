Министр энергетики Украины написала заявление об отставке 2 12.11.2025, 18:30

1,192

Из-за коррупционного скандала.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности. Об этом она сообщила в Facebook.

«В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, которые касаются моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны», – написала министр.

Отставка Гринчук связана с тем, что с «пленок Миндича» (записей НАБУ, сделанных в ходе расследования вероятной коррупции в «Энергоатоме») стало известно, что перед назначением на должность министра она, вероятно, проходила собеседование у одного из подозреваемых.

Этот факт упоминается в материалах досудебного расследования как доказательство того, что этот подозреваемый раньше оказывал влияние на кадровую политику и должностных лиц в сфере энергетики, пишет liga.net.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что министр энергетики (а также другой фигурант пленок – министр юстиции Герман Галущенко) не может оставаться в должности из-за потери доверия.

Гринчук была назначена на должность министра энергетики Украины 17 июля 2025 года. До этого она почти год была министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а в 2023–2024 годах работала заместителем министра энергетики.

Она заявила, что должность никогда не была для нее самоцелью, и поблагодарила Зеленского, Кабинет Министров и Верховную Раду за предоставленную возможность работать в пользу государства.

