закрыть
12 ноября 2025, среда, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины пояснил, почему не закрывает посольство в Беларуси

  • 12.11.2025, 17:47
МИД Украины пояснил, почему не закрывает посольство в Беларуси

Киев считает это способом сдержать Лукашенко от прямого участия в войне.

Украинское Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос издания Liga.net, что дипломатическая миссия в Минске продолжает работать, чтобы снизить риск дальнейшего вовлечения Беларуси в войну на стороне России, а также помогать гражданам Украины, находящимся на территории Беларуси и России.

Среди главных задач посольства Украины — консульская помощь и защита украинцев, содействие возвращению незаконно вывезенных детей с оккупированных территорий, а также работа с другими иностранными дипломатическими миссиями относительно нарушений Россией международного гуманитарного права и участия Беларуси в этих действиях.

В украинском МИД отметили, что посольство действует в сложных условиях — на фоне сближения Минска и Москвы в рамках «союзного государства» и активного военно-технического, экономического и культурного сотрудничества между ними.

При этом военный атташе Украины в Беларуси сейчас не работает.

Кроме того, ведомство сообщило Liga.net, что по неофициальной информации в Беларуси сейчас находится около 200 тысяч украинских граждан, но на консульском учете — только около 7 тысяч. С начала года до середины сентября посольство перечислило в бюджет Украины около 110 тысяч долларов за консульские услуги.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин