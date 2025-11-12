МИД Украины пояснил, почему не закрывает посольство в Беларуси 12.11.2025, 17:47

Киев считает это способом сдержать Лукашенко от прямого участия в войне.

Украинское Министерство иностранных дел сообщило в ответ на запрос издания Liga.net, что дипломатическая миссия в Минске продолжает работать, чтобы снизить риск дальнейшего вовлечения Беларуси в войну на стороне России, а также помогать гражданам Украины, находящимся на территории Беларуси и России.

Среди главных задач посольства Украины — консульская помощь и защита украинцев, содействие возвращению незаконно вывезенных детей с оккупированных территорий, а также работа с другими иностранными дипломатическими миссиями относительно нарушений Россией международного гуманитарного права и участия Беларуси в этих действиях.

В украинском МИД отметили, что посольство действует в сложных условиях — на фоне сближения Минска и Москвы в рамках «союзного государства» и активного военно-технического, экономического и культурного сотрудничества между ними.

При этом военный атташе Украины в Беларуси сейчас не работает.

Кроме того, ведомство сообщило Liga.net, что по неофициальной информации в Беларуси сейчас находится около 200 тысяч украинских граждан, но на консульском учете — только около 7 тысяч. С начала года до середины сентября посольство перечислило в бюджет Украины около 110 тысяч долларов за консульские услуги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com