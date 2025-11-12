МИД Украины остановил переговоры с Россией 12.11.2025, 18:43

После трех раундов переговоров в Турции.

Мирные переговоры между Россией и Украиной в текущем году завершились без особого прогресса, поэтому их было решено приостановить, заявил в интервью Times во вторник замглавы украинского МИДа Сергей Кислица.

По его словам, Киев с лета-2025 вел активную работу с целью добиться от международных партнеров Украины усиления давления на Путина с тем, чтобы тот согласился на личную встречу с президентом Владимиром Зеленским. «В условиях диктатуры невозможно вести плодотворные дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора. У них очень жесткий мандат, и они должны отстаивать ту позицию, которую им велели», — заявил Кислица, имея в виду переговорный процесс украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Переговоры в Турции прошли в три этапа — в мае, июне и июле. Одной из ключевых позиций украинской стороны было безусловное прекращение огня и прекращение ударов по гражданской инфраструктуре. Возглавляемая помощником Путина Владимиром Мединским делегация де-факто отказалась от перемирия. Москва также потребовало признать российскими аннексированные территории Украины и ограничить численность ВСУ.

Вслед за интервью Кислицы в российском МИДе заявили, что Кремль готов возобновить переговоры с Украиной в Турции, подчеркнув, что мирный процесс был приостановлен Киевом.

