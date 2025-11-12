закрыть
12 ноября 2025, среда, 19:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, вернется ли Месси в «Барселону»

  • 12.11.2025, 19:15
Стало известно, вернется ли Месси в «Барселону»
Лионель Месси

Комментарий дал президент каталонского клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта окончательно закрыл вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб в качестве игрока, передает Mundo Deportivo.

«Если дань уважения каким-то образом сможет исправить то, чего не было сделано, это было бы хорошо. Размышления о том, что Месси может вернуться в клуб в качестве игрока, неуместны», — заявил Лапорта.

В 2021 году «Барселона» не смогла предложить Месси новый контракт из-за финансовых проблем и жестких рамок финансового фейр-плей Ла Лиги. Текущий контракт 38-летнего форварда с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин