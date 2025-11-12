Стало известно, вернется ли Месси в «Барселону» 12.11.2025, 19:15

Лионель Месси

Комментарий дал президент каталонского клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта окончательно закрыл вопрос о возможном возвращении Лионеля Месси в клуб в качестве игрока, передает Mundo Deportivo.

«Если дань уважения каким-то образом сможет исправить то, чего не было сделано, это было бы хорошо. Размышления о том, что Месси может вернуться в клуб в качестве игрока, неуместны», — заявил Лапорта.

В 2021 году «Барселона» не смогла предложить Месси новый контракт из-за финансовых проблем и жестких рамок финансового фейр-плей Ла Лиги. Текущий контракт 38-летнего форварда с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

